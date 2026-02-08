Od 2026 roku wchodzą w życie zmiany, które wprowadzają dodatkowe kontrole i nowe warunki dla części beneficjentów. Brak spełnienia wymagań może skutkować wstrzymaniem wypłaty do czasu ponownej weryfikacji.

800 plus - kto straci świadczenie od lutego?

Świadczenie 800 plus na starych zasadach przysługiwało do 31 stycznia 2026 roku. Od 1 lutego 2026 roku obywatele Ukrainy, muszą złożyć nowy wniosek, jeśli chcą dalej otrzymywać pieniądze.

Nowe przepisy mają łączyć prawo do 800 plus z aktywnością zawodową rodzica oraz nauką dziecka w polskiej szkole. W praktyce oznacza to, że:

rodzic będzie musiał pracować, prowadzić działalność gospodarczą lub aktywnie poszukiwać pracy,

dziecko powinno uczęszczać do szkoły w Polsce,

wymagany będzie poziom dochodów co najmniej 50% płacy minimalnej (2333 zł brutto).

ZUS kontroluje aktywność zawodową

ZUS od lutego 2026 roku rozpoczął comiesięczne sprawdzanie aktywności zawodowej Ukraińców otrzymujących 800 Plus.

Weryfikacja to odbywa się automatycznie, na podstawie:

danych z rejestrów ZUS,

informacji z urzędów pracy,

danych Straży Granicznej i innych instytucji np. czy, aby cudzoziemiec nie wyjechał.

Ważne: Z obowiązku aktywności zawodowej są zwolnione osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby ubiegające się o 800 plus na dziecko posiadające polskie obywatelstwo

Nie pracujesz, stracisz prawo do świadczenia 800 plus

Jeśli kontrola wykaże, że przez dany miesiąc rodzic nie pracował lub nie spełnia warunków ustawowych, wypłata 800 plus zostanie wstrzymana. Nowe przepisy obejmą nie tylko obywateli Ukrainy, ale także innych cudzoziemców, którzy otrzymują świadczenia rodzinne w Polsce. W ich przypadku weryfikacja rozpocznie się od czerwca 2026 roku.

ZUS będzie sprawdzał dane automatycznie

Jak podkreśla ZUS, nie będzie konieczności składania zaświadczeń o zatrudnieniu co miesiąc. Weryfikacja odbędzie się automatycznie, z wykorzystaniem danych z rejestrów i wymiany informacji między instytucjami. Tylko w razie niejasności ZUS może poprosić o dostarczenie dodatkowych dokumentów potwierdzających aktywność zawodową lub naukę dziecka.