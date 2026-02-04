Stopy procentowe bez zmian

Główna stopa procentowa NBP wciąż wynosi 4 proc.

Również pozostałe stopy procentowe nie zmieniły się – stopa lombardowa pozostała na poziomie 4,5 proc., stopa depozytowa – 3,5 proc., stopa redyskontowa weksli w wysokości 4,05 proc., a stopa dyskontowa weksli 4,1 proc.

W ubiegłym roku Rada Polityki Pieniężnej obniżała stopy procentowe sześć razy, łącznie o 1,75 p.p. Ostatnia obniżka miała miejsce w grudniu zeszłego roku - o 0,25 pkt proc.; stopa referencyjna spadła wówczas do 4 proc. w skali rocznej.

Aktualne stopy procentowe RPP

• stopa referencyjna 4,00% w skali rocznej;

• stopa lombardowa 4,50% w skali rocznej;

• stopa depozytowa 3,50% w skali rocznej;

• stopa redyskontowa weksli 4,05% w skali rocznej;

• stopa dyskontowa weksli 4,10% w skali rocznej.

Komentarze po decyzji RPP ws. stóp procentowych

Kredytobiorcy z utrzymanym status quo

"Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się nautrzymanie stóp procentowych na niezmienionym poziomie, co pozostawia główną stopę referencyjną na pułapie 4,00%. Choć decyzja ta była zgodna z rynkowym konsensusem, podział wśród ekonomistów był wyjątkowo głęboki. Niemal połowa analityków ankietowanych przez agencję Bloomberg skłaniała się ku obniżce o 25 punktów bazowych. Postawa "wait and see" sugeruje, że Rada woli dysponować pełnym obrazem sytuacji po publikacji nowej projekcji inflacyjnej NBP, która zadecyduje o kierunku polityki w marcu" - skomentował Michał Stajniak, wicedyrektor Działu Analiz XTB.

Analityk wyjaśnił, że głównym hamulcem dla gołębio nastawionych członków Rady okazały się prawdopodobnie ostatnie dane z rynku pracy. Dynamika płac w grudniu 2025 roku przyspieszyła do 8,6% r/r, wyraźnie przebijając prognozy (6,9% r/r) oraz odczyt z listopada (7,1% r/r). Nominalne średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw sięgające 9600 zł tworzy ryzyko utrwalenia się inflacji popytowej.

"Mimo że wstępne szacunki za styczeń wskazują na możliwą kontynuację spadku inflacji, RPP tradycyjnie unika gwałtownych ruchów przed poznaniem pełnych danych z początku roku (tzw. efektu nowego roku). Dodatkowym czynnikiem ryzyka pozostaje ekspansywna polityka fiskalna. Choć środki z KPO i związany z nimi boom inwestycyjny realnie wpłyną na gospodarkę dopiero w drugiej połowie 2026 roku, to już teraz zwiększone wydatki budżetowe mogą stanowić barierę dla szybkiego luzowania pieniężnego" - wskazał Stajniak.

Komentując los kredytobiorców po decyzji RPP, wicedyrektor Działu Analiz XTB stwierdził, że brak obniżki to informacja oznaczająca status quo dla portfeli kredytobiorców. "Przy standardowym kredycie hipotecznym (500 tys. zł, 15 lat, oprocentowanie 6%), potencjalne cięcie o 25 pb mogłoby przynieść oszczędność rzędu 70 zł miesięcznie. Warto jednak zauważyć, że struktura polskiego rynku kredytowego uległa zmianie. Dominacja stałego oprocentowania sprawia, że decyzje RPP mają obecnie mniejszy wpływ na "bieżący" budżet domowy Polaków, niż miało to miejsce jeszcze trzy lata temu" - zaznaczył.

Jak zareaguje złoty? Zdaniem Michała Stajniaka decyzja o utrzymaniu stóp wspiera relatywną atrakcyjność polskiej waluty. "Złoty wykazuje imponującą odporność na globalne turbulencje geopolityczne i niepewność związaną z polityką handlową administracji Donalda Trumpa. USDPLN oscyluje w granicach 3,57, natomiast EURPLN utrzymuje się przy 4,22. Inwestorzy zagraniczni zdają się akceptować wyższy deficyt fiskalny Polski, dopóki jest on równoważony solidnym wzrostem PKB i napływem funduszy strukturalnych z UE" - dodał analityk.

W gospodarce wciąż widać przestrzeń do dalszych obniżek stóp procentowych

„W gospodarce wciąż widać przestrzeń do dalszych obniżek stóp procentowych. Sprzyjają temu prognozy inflacji, niższa dynamika cen żywności, spadek cen surowców oraz osłabienie presji płacowej. Mimo to decyzja o utrzymaniu stóp procentowych nie powinna dziwić. NBP czeka na nową projekcję inflacji, która zostanie opublikowana w marcu, a także na pierwsze odczyty inflacji liczone według nowego koszyka" - skomentował decyzję Andrzej Gwiżdż, analityk platformy Portu.

Jak dodał, w marcu poznamy zarówno zrewidowane dane za styczeń, jak i odczyt inflacji za luty wyliczony na podstawie nowej struktury koszyka. To naturalnie zwiększa niepewność co do krótkoterminowej ścieżki inflacji i sprzyja ostrożniejszemu podejściu RPP.

"W naszej ocenie inflacja w całym 2026 roku powinna utrzymywać się w pobliżu celu RPP, a przy braku silnych szoków zewnętrznych może nawet spaść poniżej 2%. Inflacja w usługach pozostaje bardziej uporczywa, jednak również w tym obszarze oczekujemy stopniowego osłabienia presji cenowej i jej obniżania w kierunku 4%" - wyjaśnił.

Zdaniem Andrzeja Gwiżdża w 2026 roku jest przestrzeń do dalszego łagodzenia polityki pieniężnej. "Nasz bazowy scenariusz zakłada jeszcze trzy obniżki stóp procentowych, co oznaczałoby stopę referencyjną na poziomie 3,25% na koniec roku.” - ocenił analityk.