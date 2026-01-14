W dniach 13-14 stycznia 2026 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Na zakończonym w środę posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych – poinformował NBP w komunikacie. Główna stopa procentowa NBP nadal wynosi 4 proc. RPP postanowiła utrzymana niezmieniony poziomie także pozostałe stopy procentowe.
Rada ustaliła stopy procentowe NBP na następującym poziomie:
- stopa referencyjna 4,00% w skali rocznej
- stopa lombardowa 4,50% w skali rocznej
- stopa depozytowa 3,50% w skali rocznej
- stopa redyskontowa weksli 4,05% w skali rocznej
- stopa dyskontowa weksli 4,10% w skali rocznej