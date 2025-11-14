Inflacja za październik 2025

W piątek Główny Urząd Statystyczny podał, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2025 r. wzrosły rdr o 2,8 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,1 proc. Odczyt jest zgodny z wcześniejszym, szybkim szacunkiem GUS.

Obniżki stóp procentowych mogą nastąpić już w grudniu

„Zarówno nasze prognozy, jak i listopadowa projekcja NBP, wskazują, że inflacja powinna trwale ustabilizować się w okolicach celu banku centralnego w najbliższych kwartałach. Oznacza to, że Rada Polityki Pieniężnej (RPP) może zdecydować się na kolejne obniżki stóp procentowych, a obniżka o kolejne 25 pb w grudniu nie jest wykluczona” - uważają eksperci banku.

Dodali, że spodziewają się, iż dostosowanie polityki pieniężnej do nowej sytuacji inflacyjnej nastąpi „relatywnie szybko”. „Większość obniżek stóp już przypuszczalnie za nami, a 3,50 proc., to prawdopodobnie środek przedziału docelowej stopy referencyjnej, która powinna zostać osiągnięta już w pierwszej połowie przyszłego roku” - przewidują.

Eksperci ING zwrócili uwagę, że ceny towarów wzrosły w ubiegłym miesiącu o 1,7 proc. r/r, a usług o 5,6 proc. r/r, wobec odpowiednio 1,9 proc. r/r i 5,8 proc. r/r we wrześniu. Ich zdaniem stabilizacji cen żywności względem poprzedniego miesiąca sprzyjały m.in. niskie ceny mięsa (spadek o 0,3 proc. m/m) oraz owoców (spadek o 1,5 proc. m/m).

W komentarzu banku wskazano też, że za wzrostem cen energii o 0,6 proc. m/m stały wyższe koszty ciepła (2,5 proc. m/m). „Ważnym czynnikiem” dezinflacyjnym w październiku były ceny bazowe.

Inflacja bazowa

„Szacujemy, że inflacja bazowa z wyłączeniem cen żywności i energii obniżyła się w październiku do 2,9 proc. r/r z 3,2 proc. r/r we wrześniu, m.in. za sprawą spadku cen usług turystycznych (-1,8 proc. m/m) oraz ubezpieczeniowych (-1,1 proc. m/m)” - przekazali analitycy. Ich zdaniem w świetle wcześniejszych wzrostów cen część usługodawców może być zmuszona do ich obniżek obecnie, „w reakcji na barierę popytu”.

Tendencje dezinflacyjne zaczynają obejmować także sektor usług

W ocenie analityków pozytywną informacją jest to, że tendencje dezinflacyjne zaczynają obejmować także sektor usług. Wskazali oni, że inflacja jest coraz bliżej celu Narodowego Banku Polskiego (NBP) na poziomie 2,5 proc. (+/- 1 pkt. proc.), a jej perspektywy „pozostają korzystne”.

„Nie grozi nam skokowy wzrost cen energii elektrycznej, ceny żywności są pod presją udanych zbiorów, a globalne ceny surowców energetycznych pozostają stabilne. Co więcej, import tanich towarów z Azji, po wzroście amerykańskich ceł na produkty z Chin, powoduje presję na kształtowanie się cen towarów bazowych” - zauważyli analitycy, dodając, że towarzyszy temu hamowanie wzrostu płac, które sprzyja spadkowi dynamiki wzrostu cen usług, które drożały wyraźnie szybciej niż towary.