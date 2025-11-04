Decyzja RPP. ws. stóp procentowych

We wtorek rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP).

- Wszystko wskazuje na to, że będzie kolejne cięcie stóp procentowych – powiedział PAP Adam Antoniak.

Jako główny powód wskazał wstępny szacunek inflacji w październiku, która według GUS obniżyła się w ubiegłym miesiącu do 2,8 proc. z 2,9 proc.

Antoniak: Inflacja spada. Nie ma co czekać z obniżkami

- Widać, że mimo wszystkich ryzyk, o których prezes NBP Adam Glapiński mówił na konferencji, inflacja spada i obecnie jest już bardzo blisko celu inflacyjnego. Więc nie ma co czekać z obniżkami – wskazał ekonomista ING BSK.

Cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego wynosi 2,5 proc. plus/minus 1 pkt. proc.

- Myślimy, że jest jeszcze miejsce na dwie obniżki stóp procentowych i że na koniec przyszłego roku główna stop procentowa NBP wyniesie 3,50-3,75 proc. – powiedział Antoniak.

Obecnie główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, wynosi 4,5 proc. W tym roku RPP czterokrotnie obniżała stopy procentowe, łącznie o 1,25 pkt. proc.