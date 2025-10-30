Decyzja EBC o stopach procentowych
Analitycy oczekiwali braku zmian poziomu stóp procentowych.
"Rada Prezesów postanowiła dziś pozostawić trzy podstawowe stopy procentowe EBC bez zmian. Inflacja pozostaje na poziomie zbliżonym do średniookresowego celu wynoszącego 2%, a przeprowadzona przez Radę Prezesów ocena perspektyw inflacji zasadniczo się nie zmieniła. Gospodarka w dalszym ciągu się rozwija mimo trudnego otoczenia globalnego. Istotnymi źródłami jej odporności wciąż są: dobra sytuacja na rynku pracy, solidny stan bilansów sektora prywatnego i wcześniejsze obniżki stóp procentowych wprowadzone przez Radę Prezesów. Perspektywy pozostają jednak niepewne, zwłaszcza z powodu obecnych sporów handlowych na świecie i napięć geopolitycznych" - czytamy w komunikacie.
Polityka pieniężna i przyszłe decyzje
Rada jest zdeterminowana w dążeniu do tego, by inflacja ustabilizowała się na docelowym poziomie 2% w średnim okresie. Będzie ustalać odpowiednie nastawienie polityki pieniężnej na podstawie danych i na bieżąco, z posiedzenia na posiedzenie. W szczególności decyzje Rady Prezesów dotyczące stóp procentowych będą uwzględniać jej ocenę perspektyw inflacji i odnośnych czynników ryzyka, w świetle napływających danych gospodarczych i finansowych, a także dynamiki inflacji bazowej i siły transmisji polityki pieniężnej. Rada Prezesów nie deklaruje z góry określonej ścieżki stóp, podano także.
Stopy procentowe depozytu w banku centralnym, podstawowych operacji refinansujących i kredytu w banku centralnym pozostaną na niezmienionych poziomach, odpowiednio: 2,00%, 2,15% i 2,40%.
Prezes EBC omówi czynniki leżące u podstaw tych decyzji na konferencji prasowej, która rozpocznie się dziś o godz. 14.45 CET.