W całej Unii Europejskiej (UE) we wrześniu wskaźnik bezrobocia wynosił 6 proc., co oznacza stabilność w porównaniu z sierpniem 2025 r. i wzrost z poziomu 5,9 proc. od wrześniu 2024 r. Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Eurolandzie była nieco wyższa niż w całej Wspólnocie i wynosiła 6,3 proc., podobnie jak w poprzednim miesiącu i we wrześniu przed rokiem.

Eurostat szacuje, że we wrześniu 2025 r. w całej Unii Europejskiej bez pracy było 13,246 mln osób, z czego nieco ponad 11 mln w strefie euro. W porównaniu z sierpniem 2025 r. liczba osób bezrobotnych w UE wzrosła o 63 tys., a w strefie euro o 65 tys.

W relacji rocznej wzrost liczby bezrobotnych był dużo większy. W porównaniu do wrześniem 2024 r. liczba osób bez pracy w UE wzrosła o 227 tys., a w Eurolandzie o 187 tys.

Bezrobocie w krajach UE

Bezrobocie na poziomie wyższym niż średnia unijna odnotowano w 11 krajach członkowskich. W najgorszej sytuacji są pracownicy w Hiszpanii, gdzie stopa bezrobocia wynosiła 10,5 proc. Na kolejnych miejscach znalazły się dwa kraje skandynawskie Finlandia (9,8 proc.) i Szwecja (8,7 proc.) oraz Grecja (8,2 proc.).

Natomiast najniższy wskaźnik odnotowano w Czechach i na Malcie (w obu krajach 3 proc.) oraz w Słowenii (3,1 proc.).

Bezrobocie wśród młodzieży

We wrześniu 2025 r. w UE bezrobocie wynosiło 2,866 mln wśród młodych osób (poniżej 25. roku życia). We wrześniu 2025 r. wskaźnik bezrobocia wśród młodzieży w UE wyniosła 14,8 proc. w strefie euro 14,4 proc.

Podobnie jak w przypadku całej populacji, także w przypadku osób młodych najwyższy wskaźnik bezrobocia odnotowano w Hiszpanii, gdzie jedna czwarta (25 proc.) osób poniżej 25. roku życia nie miało pracy. Kolejne dwa miejsca to Szwecja i Finlandia.

Najmniejszy problem ze znalezieniem pracy mają młodzi ludzie w Niemczech. Za naszą zachodnia granicą stopa bezrobocia wśród młodych wynosiła tylko 6,7 proc. Bezrobocie wśród młodych pracowników na poziomie poniżej 10 proc. odnotowano jeszcze tylko w Holandii 8,8 proc.

Bezrobocie według płci

W całej Wspólnocie stopa bezrobocia wśród kobiet wyniosła we wrześniu 2025 r. 6,1 proc., a wśród mężczyzn 5,8 proc.

Najwyższe bezrobocie wśród kobiet odnotowano w Hiszpanii i Grecji, odpowiednio 12,1 proc. i 10,9 proc., a najniższe na Malcie (2,8 proc.) i w Słowenii (2,9 proc.)

Natomiast wśród mężczyzn najwyższy wskaźnik odnotowano w Finlandii (10,5 proc.), a najniższy w Czechach (2,6 proc.) i w Polsce (2,9 proc.).

Bezrobocie w Polsce

Polska miała czwarty najniższy wskaźnik bezrobocia w całej UE. We wrześniu 2025 r. liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 569 tys. i była nieznacznie wyższa niż w poprzednim miesiącu. W Sierpniu w Polsce pracy nie miało 562 tys. osób.

Stopa bezrobocia wśród młodych wynosiła 13 proc., co jest ósmym najniższym wynikiem w UE. We wrześniu 2025 r. w Polsce bez pracy było 144 tys. młodych ludzi, o 2 tys. więcej niż w poprzednim miesiącu i o 18 tys. więcej niż przed rokiem.

Stopa bezrobocia według Eurostatu

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.