W 2024 roku 17,4 proc. wszystkich gospodarstw domowych w Unii Europejskiej co miesiąc zastanawiało się jak związać przysłowiowy koniec z końcem. Oznacza to, że prawie co piąte gospodarstwo domowe w całej europejskiej Wspólnocie miało trudności finansowe z zaspokojeniem bieżących potrzeb, z czego z dużym trudem koniec z końcem wiązało 6,3 proc., a z dużym trudem 11,1 proc. gospodarstw domowych. Jeżeli dodamy do tego gospodarstwa wiążące koniec z końcem z pewnym trudem to odsetek ten rośnie do 41,6 proc.

Natomiast 26 proc. wszystkich gospodarstw domowych w UE było w stanie wiązać koniec z końcem bardzo łatwo lub łatwo, natomiast odsetek gospodarstw domowych wiążących koniec z końcem dość łatwo był na poziomie 32,4 proc.. Oznacza to, że żadnych problemów z zaspokojeniem swoich potrzeb nie miało 58,4 proc. gospodarstw domowych w całej UE.

Gdzie jest najgorzej?

W 2024 roku w najgorszej sytuacji były gospodarstwa domowe w Grecji, gdzie aż 86,2 proc. gospodarstw domowych zgłaszało jakieś problemy zaspokojeniem podstawowych potrzeb, przy czym 35,4 proc. wiązało koniec z końcem z dużym trudem, 31,3 proc z trudem, a 19,5 proc. z pewnym trudem.

Bardzo wysoki odsetek odnotowano też w Bułgarii, gdzie 77,2 proc. gospodarstw domowych co miesiąc mierzyło się z jakimiś problemami finansowymi. Kolejne były Słowacja (65,9 proc.), Rumunia (64,9 proc.), Chorwacja (60,4 proc.) i Łotwa (60,2 proc.).

W tych krajach problemy są niewielkie

Wśród państw UE najmniejsze problemy zgłaszali mieszkańcy Niemiec i Holandii i Skandynawii. Najmniejszy odsetek odnotowano w Niemczech (18,1 proc.), Holandii (19,3 proc.), Luksemburgu (23,7 proc.) oraz w Szwecji, Finlandii i Danii, odpowiednio 25,3 proc., 28,1 proc., 30,9 proc.

Jak koniec końcem wiążą Polacy?

Odsetek gospodarstw domowych w Polsce, które zgłaszały problemy z zaspokojeniem swoich potrzeb był na poziomie 44,7 proc., z tym że z dużym trudem koniec z końcem wiązało tylko 2,6 proc. z nich, a z trudem 8,9 proc.. Natomiast w kategorii „z pewnym trudem” znalazło się aż 33,2 proc. polskich gospodarstw domowych.