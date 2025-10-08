Według danych OECD, cztery na dziesięć osób w wieku 66 lat i starszych żyło w Korei Południowej w ubóstwie względnym. W 2022 roku 39,7 proc. seniorów w Korei miało dochody poniżej połowy krajowej mediany ekwiwalentnego dochodu gospodarstwa domowego.

W dwóch krajach UE co trzeci emeryt żył w biedzie

Wskaźnik na poziomie powyżej 33 proc. miały jeszcze trzy kraje w tym dwa z Unii Europejskiej. W 2022 r. co trzeci emeryt w Estonii i na Łotwie żył w ubóstwie. Trzecim krajem z wysoki wskaźnikiem ubóstwa wśród seniorów była Nowa Zelandia.

W tym kraju sytuacja emerytów jest coraz gorsza

Nowa Zelandia odnotowała szczególnie drastyczne pogorszenie sytuacji finansowej emerytów. Od 2019 roku odsetek ubogich seniorów w Nowej Zelandii wzrósł o około 14 punktów procentowych. Jak podała Statista, badania przeprowadzone przez Komisję ds. Emerytur Te Ara Ahunga Ora wykazały, że w ciągu ostatnich dwóch lat w kraju pogorszyła się sytuacja finansowa, a presja związana z kosztami utrzymania doprowadziła do tego, że 46 proc. respondentów w wieku powyżej 65 lat zgłosiło ograniczenie interakcji społecznych lub aktywności ważnych dla nich, podczas gdy 28 proc. stwierdziło, że kupuje teraz mniej jedzenia, a 26 proc. odkłada leczenie.

W innych krajach odnotowano niewielkie zmiany

W 2022 roku w Stanach Zjednoczonych wskaźnik ubóstwa wśród emerytów wyniósł około 23 proc., co stanowi niewielką zmianę w porównaniu z okresem sprzed pandemii. W Wielkiej Brytanii wskaźnik ten utrzymywał się na poziomie około 15 proc., podczas gdy w Kanadzie nieznacznie poniżej 12 proc.. W krajach nordyckich, znanych z silnej ochrony socjalnej, takich jak Dania, Finlandia i Norwegia, wskaźnik ubóstwa wśród osób starszych w 2022 roku wynosił poniżej 8 proc..

Wskaźnik ubóstwa wśród emerytów w Polsce

W Polsce sytuacja emerytów nie jest najgorsza, choć nieco gorsza niż w krajach nordyckich. W 2022 roku w Polsce 12,8 proc. osób w wieku 66 lat lub starszych żyło w ubóstwie, czyli miało dochody poniżej połowy krajowej mediany ekwiwalentnego dochodu gospodarstwa domowego. W porównaniu z 2019 rokiem odsetek biednych emerytów zmienił się nieznacznie. W 2019 roku w ubóstwie żyło 13,5 proc. seniorów, czyli tylko o 0,7 pp więcej niż w 2022 r.