Z najnowszych danych opublikowanych urząd statystyczny Unii Europejskiej wynika, że w 2024 roku średnio 6,4 proc. populacji Wspólnoty zmagało się z poważnym materialnym i społecznym niedostatkiem, to o 0,4 pp mniej niż w 2023 r. W samym Eurolandzie poważne ubóstwo materialne i społeczne groziło 6,1 proc. mieszkańców, o 0,3 pp mniej niż w poprzednim roku.

Najbardziej zagrożone kraje biedą

Wśród państw całej Wspólnoty najgorsza sytuacja była w Rumunii, gdzie aż 17,2 proc. mieszkańców było dotkniętych poważnym niedostatkiem materialnym i społecznym. Kolejne kraje z bardzo wysokim odsetkiem były Bułgaria (16,6 proc.) i Grecja (14,0 proc.).

Polska wśród najmniej zagrożonych

Wśród unijnych krajów najniższy odsetek osób, które stanęły w obliczu poważnego niedostatku materialnego i społecznego, odnotowano w Słowenii (1,8 proc.), w Chorwacji (2,0 proc.) oraz w Polsce i Luksemburgu, gdzie niedostatek materialny i społeczny groził 2,3 proc. społeczeństwa.

Młodzi ludzie najbardziej narażeni na ubóstwo

W całej Unii Europejskiej najczęściej poważnego ubóstwa materialnego i społecznego groziło osobom poniżej 18. roku życia. W tej grupie wiekowej problem ten dotyka średnio 7,9 proc. osób. Wśród osób dorosłych problem ten był nieco mniejszy. W grupie osób w wieku produkcyjnym (18–64 lata) odsetek osób zagrożonych był na poziomie 6,4 proc., a najmniej narażeni byli seniorzy powyżej 65. roku życia. W najstarszej grupie wskaźnik był na poziomie 5,1 proc.

Bardziej zagrożone są kobiety

Kobiety częściej niż mężczyźni doświadczały poważnego ubóstwa materialnego i społecznego (odpowiednio 6,6 proc. i 6,2 proc.). Ten wzorzec wyższych wskaźników u kobiet był spójny we wszystkich obserwowanych grupach wiekowych, z wyjątkiem osób poniżej 18. roku życia – podał Eurostat.

Eurostat wyjaśnia, że wskaźnik SMSD to miara stosowana do oceny poziomu deprywacji materialnej i społecznej ludności. Osoba jest uznawana za dotkniętą poważnym niedostatkiem, jeśli nie może sobie pozwolić na co najmniej 7 z 13 określonych dóbr, usług lub aktywności uznawanych za podstawowe dla godnego życia, takich jak bieżące opłacanie mieszkania, regularne posiłki czy uczestnictwo w życiu społecznym.

Wskaźnik poważnego ubóstwa materialnego i społecznego (SMSD) stanowi jeden z elementów składowych wskaźnika zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (AROPE)