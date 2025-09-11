Urząd statystyczny Unii Europejskie opublikował wstępne dane dotyczące średniej długości życia mieszkańców Wspólnoty, z których wynika, że w 2024 r. oczekiwana długość życia w chwili urodzenia w Unii Europejskiej wyniosła 81,7 lat, co stanowi wzrost o 0,3 roku (czyli trzy miesiące i 18 dni) w porównaniu z 2023 r.

Gdzie ludzie żyją najdłużej?

W 15 krajach średnia długość życia przekroczyła średnią UE, przy czym najwyższą średnią długość życia odnotowano we Włoszech i Szwecji (w obu krajach 84,1 lat) oraz w Hiszpanii (84,0 lat).

Natomiast najniższą średnią długość życia odnotowano w Bułgarii (75,9 lat), Rumunii (76,6 lat) i na Łotwie (76,7 lat).

Tylko jeden kraj ze spadkiem długości życia

Holandia była jedynym krajem, który odnotował spadek oczekiwanej długości życia w porównaniu z poziomem sprzed pandemii w 2019 r. W 2024 r. oczekuje się, że długość życia mieszkańców Kraju Tulipanów będzie krótsza o 0,2 roku, czyli o 2 miesiące o 12 dni. W Hiszpanii oczekiwana długość życia pozostała stabilna.

W tym samym okresie spośród 26 krajów UE, dla których dostępne są wstępne dane, w 24 krajach odnotowano wzrost oczekiwanej długości życia w 2024 r. Największy wzrost zaobserwowano na Litwie (+1,1 roku), w Czechach, na Łotwie i w Rumunii (+1,0 roku w każdym). We Francji nastąpił tylko nieznaczny wzrost o 0,1 roku, czyli nieco ponad miesiąc.

Oczekiwana długość życia w Polsce

W Polsce podobnie jak w większości państw UE oczekiwana długość życia wzrosła od 2019 r. Przed pandemią szacowano, że Polacy będą żyć przeciętnie 78 lat. W pierwszym roku pandemii wskaźnik spadł do 76,4 lata, a w następnym roku do 75,4 lat. W kolejnych latach długość życia sukcesywnie rosła, aż w 2024 r. doszła do poziomu 78,7 lat, co oznacza, że Polacy żyją o 0,7 roku (o osiem miesięcy i 12 dni) dłużej niż w 2019 r.

Z danych Eurostatu wynika, że na tle całej Unii Europejskiej Polacy nie żyją zbyt długo. Przeciętnie Polscy żyją o 3 lata krócej niż wynosi średnia dla całej UE. Gorszy wynik od nas ma tylko sześć państw Wspólnoty.