Prezenty istotną częścią Bożego Narodzenia

W badaniu zapytano respondentów, jaką część ich świątecznego budżetu stanowią wydatki na prezenty. Do wyboru było 10 wariantów odpowiedzi, w tym 8 przedziałów: od mniej niż 10 proc. do powyżej 70 proc. Jak wynika z raportu, badani najczęściej wskazywali zakresy 20-30 proc. oraz 30-40 proc. – odpowiednio 18,5 i 18,2 proc. W ocenie Roberta Biegaja z Shopfully Poland, wyniki pokazują, że dla dużej części Polaków prezenty stanowią istotny, choć niedominujący element świątecznego budżetu.

„Konsumenci starają się zachować równowagę między kosztami upominków, a pozostałymi wydatkami związanymi ze świętami, takimi jak żywność i napoje. Od lat widać, że Polacy traktują prezenty jako istotną, ale nie najważniejszą pozycję w świątecznym budżecie. Dominacja odpowiedzi mieszczących się w środkowych przedziałach procentowych świadczy o stabilnym, racjonalnym podejściu do kupowania upominków. Z danych wyłania się obraz konsumenta, który planuje wydatki i stara się nad nimi panować, zwłaszcza w warunkach rosnących kosztów życia” – ocenił Biegaj.

Jak Polacy planują zakupy prezentów na Boże Narodzenie?

Ekspert zwrócił uwagę, że dominujący w Polsce model kupowania prezentów polega na tym, że konsumenci najpierw określają ogólny budżet świąteczny, a dopiero później wydzielają z niego część przeznaczoną na prezenty. W efekcie upominki zazwyczaj mieszczącą się w przedziale około 20-35 proc. całości wydatków.

12,9 proc. ankietowanych wskazało przedział 40-50 proc., 11,3 proc. uczestników badania wybrało 10-20 proc., 8,4 proc. respondentów zadeklarowało 50-60 proc., 6,3 proc uczestników sondażu wskazało zakres poniżej 10 proc., 4,4 proc. - 60-70 proc., a 3,3 proc. skłonnych było wydać powyżej 70 proc. Grupa respondentów, która nie mogła się zdecydować na żaden z wariantów wyniosła 10,2 proc. Natomiast 6,6 proc. ankietowanych stwierdziło, że w ogóle nie kupuje prezentów. W raporcie przedstawiono wyniki badania przeprowadzonego przez UCE Research i Shopfully Poland na próbie 1021 Polaków w wieku 18-80 lat.