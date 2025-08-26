Liczba zarejestrowanych bezrobotnych
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu lipca 2025 r. wyniosła 830,8 tys. wobec 797 tys. miesiąc wcześniej.
Jak wcześniej poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, według jego szacunków, stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5% na koniec lipca 2025 r. (wobec 5,1% miesiąc wcześniej).
Porównanie z prognozą budżetową
W tegorocznej ustawie budżetowej zapisano, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie 4,9% na koniec 2025 r. i 4,8% na koniec 2026 r.