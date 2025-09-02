W lipcu 2025 r. sezonowo skorygowana stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 6,2 proc., co stanowi spadek w porównaniu z 6,3 proc. w czerwcu 2025 r. i 6,4 proc. w lipcu 2024 r. Stopa bezrobocia w całej Unii Europejskiej w lipcu 2025 r. była na poziomie 5,9 proc., co także stanowi również spadek w porównaniu z 6,0 proc. w czerwcu 2025 r. i w lipcu 2024 r. – podał Eurostat.

Urząd statystyczny Unii Europejskiej szacuje, że w lipcu 2025 r. 13,025 mln osób w Unii Europejskiej było bezrobotnych, z czego 10,805 mln to osoby pozostające bez pracy w strefie euro. W porównaniu z czerwcem 2025 r. liczba osób bezrobotnych spadła o 165 tys. w UE i o 170 tys. w strefie euro. Także w porównaniu z lipcem 2024 r. liczba bezrobotnych zmalała o 105 tys. w UE i o 161 tys. w strefie euro .

Wysokie bezrobocie wśród młodzieży

W lipcu 2025 r. w Unii Europejskiej na bezrobociu było 2,801 mln młodych osób (poniżej 25. roku życia), z czego 2,227 mln w strefie euro . W lipcu 2025 r. stopa bezrobocia wśród młodzieży w UE wyniosła 14,4 proc., w porównaniu z 14,8 proc. w czerwcu 2025 r., a w strefie euro 13,9 proc., również w porównaniu z 14,3 proc. w poprzednim miesiącu.

W porównaniu z czerwcem 2025 r. liczba bezrobotnych osób w wieku poniżej 25 roku życia spadła o 81 tys. w UE i o 64 tys. w strefie euro. W porównaniu z lipcem sprzed roku bezrobocie wśród młodych spadło o 189 tys. osób w UE i o 155 tys. w strefie euro.

Bezrobocie według płci

W lipcu 2025 r. stopa bezrobocia wśród kobiet w UE wynosiła 6,0 proc., w porównaniu z 6,1 proc. w poprzednim miesiącu, a stopa bezrobocia wśród mężczyzn wyniosła 5,8 proc., pozostając na stabilnym poziomie w porównaniu z czerwcem 2025 r.

W strefie euro stopa bezrobocia wśród kobiet wyniosła 6,4 proc., w porównaniu z 6,5 proc. w poprzednim miesiącu, a stopa bezrobocia wśród mężczyzn wyniosła 6,1 proc., w porównaniu z 6,2 proc. w czerwcu 2025 r.

Bezrobocie w Polsce w lipcu 2025 r.

Polska miała czwarty najniższy wskaźnik ogólnego bezrobocia w całej UE. W lipcu 2025 r. bezrobocie w Polsce było na poziomie 3,1 proc., co oznacza, że bez pracy było 551 tys. osób, o 10 tys. więcej niż w poprzednim miesiącem i w lipcu przed rokiem.

Bezrobocie wśród młodych Polaków kształtowało się na poziomie 12,7 proc. (139 tys.). Bezrobocie wśród kobiet wynosiło 3,5 proc., a wśród mężczyzn 2,8 proc.