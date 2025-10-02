W sierpniu 2025 r. sezonowo skorygowana stopa bezrobocia w strefie euro była na poziomie 6,3 proc.. To oznacza nieznaczny wzrost o 0,1 pp w porównaniu do lipca 2025 r.

Reklama

W całej Wspólnocie stopa bezrobocia wyniosła 5,9 proc. w sierpniu 2025 r., co oznacza stabilność w porównaniu z lipcem 2025 r. i sierpniem sprzed roku.

W porównaniu z lipcem 2025 r. liczba bezrobotnych w UE wzrosła o 39 tys., a w strefie euro o 11 tys., natomiast w porównaniu do sierpnia sprzed roku bezrobocie w UE wzrosło o 85 tys., a w strefie euro spadło o 15 tys.

Kraje z największą i najmniejszą stopą bezrobocia

W całej UE najwyższa stopa bezrobocie (10,3 proc.) była w sierpniu w Hiszpanii, która była jedynym krajem bloku z bezrobociem powyżej 10 proc. Kolejne państwa z wysokim bezrobociem to Finlandia i Szwecja, gdzie stopa bezrobocia kształtowała się na poziomie odpowiednio 9,8 proc. i 8,7 proc.

Na drugim krańcu zestawienia uplasowały się Słowenia i Malta (oba kraje po 2,9 proc.) oraz Czechy i Polska (oba po 3,2 proc.).

Bezrobocie wśród młodzieży

W sierpniu 2025 r. w UE bez pracy było 2,819 mln młodych osób w wieku poniżej 25. roku życia, z czego 2,220 mln to młode osoby mieszkające w strefie euro. W sierpniu 2025 r. stopa bezrobocia wśród młodzieży w UE wyniosła 14,6 proc. i 14,0 proc. w strefie euro.

W porównaniu z lipcem 2025 r. liczba młodych Europejczyków bez zatrudnienie wzrosła o 20 tys. w UE i spadło o 4 tys. w strefie euro. W porównaniu z sierpniem 2024 r. bezrobocie wśród młodych spadło o 147 tys. w UE i o 156 tys. w strefie euro.

Bezrobocie w Polsce

Jak podaje unijny urząd statystyczny, wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,2 proc. w sierpniu 2025 r. wobec 3,1 proc. miesiąc wcześniej. Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 561 tys. w sierpniu wobec 551 tys. miesiąc wcześniej.

Podobnie jak w całej UE także w Polsce bezrobocie wśród młodych była znacznie wyższe niż w całej populacji. W sierpniu 2025 r. w Polsce stopa bezrobocia wśród młodzieży była na poziomie 12,9 proc., a bez pracy było 141 tys. osób poniżej 25 roku życia, o 2 tys. więcej niż w poprzednim miesiącu, i o 13 tys. więcej niż przez rokiem.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.