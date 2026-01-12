Zbigniew Ziobro uzyskał azyl polityczny na Węgrzech
Na platformie X mec. Lewandowski podał, że azyl polityczny został przyznany Ziobrze przez rząd węgierski w związku z działaniami prokuratury, „w wyniku których doszło do szeregu działań noszących znamiona politycznie motywowanych represji politycznych”.
Jak długo Zbigniew Ziobro pozostanie za granicą?
Sam Ziobro przekazał za pośrednictwem X, że wystąpił o objęcie międzynarodową ochroną swojej żony. "Podjąłem decyzję, że nie pozwolę, aby moje dzieci zostały pozbawione opieki matki, a moja żona - w zastępstwie za mnie - stała się ofiarą psychopatycznej zemsty Donalda Tuska" - napisał polityk.
Były szef MS Zbigniew Ziobro podziękował premierowi Węgier Viktorowi Orbanowi za udzielenie mu przez Węgry ochrony międzynarodowej. - Podjąłem decyzję o pozostaniu za granicą do czasu, gdy w Polsce zostaną przywrócone rzeczywiste gwarancje praworządności - napisał na platformie X Ziobro.
W swoim wpisie Ziobro napisał, że „wybiera walkę z politycznym bandytyzmem i bezprawiem" oraz że „stawia opór postępującej dyktaturze" w Polsce.
„Czynię to w imię zasad, którymi zawsze się kierowałem i z powodu których stałem się dziś celem osobistej zemsty Donalda Tuska i jego środowiska. Stałem się obiektem polowania i nagonki dlatego, że jako Prokurator Generalny zainicjowałem liczne śledztwa dotyczące ich korupcji i złodziejstwa” - ocenił.
Ziobro poinformował również o wystąpienie z wnioskiem o objęcie ochroną międzynarodową swojej żony.