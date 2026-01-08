Reklama

Udział w wyborach deklaruje 57,9 proc. respondentów, gdzie 50,9 proc. jest zdecydowanie na tak, a 7 proc. wybrało odpowiedź „raczej tak”. Z kolei brak udziału w wyborach deklaruje 38,4 proc. pytanych. Zdecydowanie na nie jest 24,8 proc., raczej nie - 13,6 proc.

Koalicja Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja

Na pierwszym miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska, która może liczyć na 30,9 proc. poparcia. Traci jednak 0,6 pkt proc. w porównaniu z analogicznym badaniem z grudnia ub.r. Drugie miejsce zajmuje Prawo i Sprawiedliwość z 25,9 proc. głosów. Partia notuje wzrost o 0,8 pkt proc. Podium zamyka Konfederacja, 11,2 proc. głosów - w tym przypadku jest to spadek o 0,9 pkt proc.

Konfederacja Korony Polskiej i Nowa Lewica w Sejmie

Do Sejmu weszłyby jeszcze Konfederacja Korony Polskiej z 9,7 proc. poparcia (wzrost o 1,6 pkt proc.) oraz Lewica notując 8,2 proc. (wzrost o 1 pkt proc.).

Razem, PSL i Polska 2050 pod progiem wyborczym

Progu wyborczego nie przekroczyłaby Partia Razem (4,4 proc.), jednak notuje największy wzrost poparcia ze wszystkich partii uwzględnionych w sondażu - 2 pkt proc. Do Sejmu nie weszłyby również PSL (3,2 proc. ze spadkiem o 1,7 pkt proc.) oraz Polska 2050 (2 proc. ze wzrostem o 1 pkt proc.).

Spośród badanych 4,5 proc. zadeklarowało odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć”. Jest to spadek o 3,2 pkt proc.

Podział mandatów w Sejmie

Według WP przy zachowaniu takiego poparcia przy urnach przyszły Sejm składałby się z 182 posłów KO,149 - PiS, 53 - Konfederacji.43 mandaty przypadłyby Konfederacji Korony Polskiej oraz 33 Lewicy. „W takim układzie władzę w Polsce mógłby przejąć szeroki blok prawicowy - o ile oczywiście doszłoby do porozumienia między PiS a środowiskiem obu Konfederacji” - czytamy.

Badanie zrealizowano w dniach od 2 do 4 stycznia 2026 r. na próbie 1000 osób.