Oświadczenie Kancelarii Prezydenta

Oświadczenie Kancelarii Prezydenta dotyczy tekstu z piątkowej „Rzeczpospolitej”, w którym czytamy, że prezydent odrzucił 14 pierwszych wniosków o zastosowanie prawa łaski; w żadnej ze spraw nie występują osoby publiczne. Według KPRP, artykuł dziennika na ten temat „zawiera szereg nieprawd i manipulacji”.

Przekazane wnioski czekają na decyzję

„Nieprawdą jest, że Prezydent odrzucił 14 wniosków o zastosowanie prawa łaski. Prezydent RP Karol Nawrocki do dziś (03.10.2025 r.) nie podjął żadnej decyzji w zakresie stosowania prawa łaski. Przekazane przez Prokuraturę Krajową wnioski wraz z aktami sądowymi oczekują na decyzję Głowy Państwa” - podkreślono w oświadczeniu.

Komunikaty o decyzjach w zakresie prawa łaski

Jak dodano, nieprawdą jest też to, iż Kancelaria Prezydenta nie publikuje informacji o decyzjach dotyczących prawa łaski. „Komunikaty o decyzjach w zakresie stosowania prawa łaski będą zamieszczane na stronie prezydent.pl zgodnie z dotychczasową praktyką. Nic się w tej kwestii nie zmienia” - czytamy.

Ile wniosków wpłynęło?

Kancelaria podała też, że od objęcia urzędu prezydenta przez Nawrockiego do 3 października br. do Kancelarii wpłynęło 16 wniosków Prokuratora Generalnego o zastosowanie prawa łaski. Dodano, że KPRP nie udostępnia i nie będzie udostępniać danych dotyczących wnioskodawców ze względu na ograniczoną jawność postępowań.

„Rzeczpospolita”, która powołała się na informacje od Prokuratora Generalnego, zaznaczyła, że wśród wnioskodawców są m.in. zabójcy drogowi z dożywotnim zakazem, gwałciciel, oszust finansowy i kobieta skazana za morderstwo w Irlandii. Rzeczniczka PG prok. Anna Adamiak poinformowała „Rz”, że od 6 sierpnia do 30 września br. Prokurator Generalny skierował 14 wniosków dotyczących ułaskawienia, we wszystkich wyrażając negatywne stanowisko wobec objętych nimi skazanych.