Wykluczenie wysłania żołnierzy na Ukrainę

„W obecnej sytuacji geopolitycznej ważne jest również to, że zarówno Orban, jak i Nawrocki wykluczyli wysłanie żołnierzy na Ukrainę” – zaznaczył ekspert ds. polityki międzynarodowej. Zwrócił również uwagę na to, że Karol Nawrocki przywrócił w polskiej debacie publicznej temat niemieckich reparacji wojennych wobec Polski.

Temat niemieckich reparacji

„Widać, że wraz z Nawrockim powrócił w Polsce głos, który nie służy niemieckim interesom gospodarczym, lecz raczej długoterminowo przewiduje prześcignięcie Niemiec w uczciwej konkurencji” - ocenił rozmówca węgierskiego tygodnika.

Rosonczy-Kovacs skomentował też wizytę prezydenta Nawrockiego w Waszyngtonie, odnosząc się do głosów twierdzących, że prezydent Polski zepchnął na drugi plan premiera Orbana w relacjach europejskich przywódców z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Wzmocnienie regionu Europy Środkowej

„Im więcej sojuszników w Europie ma amerykański prezydent, tym silniejszy jest nie tylko on sam, ale i politycy, o których mowa. Nie sądzę, aby stosunki zagraniczne Orbana ucierpiały z powodu pojawienia się w Europie Środkowej nowego, suwerennego przywódcy” - stwierdził ekspert, wyrażając przekonanie, że „wraz ze zwycięstwem Nawrockiego i objęciem przez niego urzędu region Europy Środkowej zostanie wzmocniony, a tym samym możliwości Węgier jeszcze bardziej się poszerzą”.

Z Budapesztu Jakub Bawołek (PAP)