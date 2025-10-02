Komentarz ministra Szijjarto

„To praktycznie budżet Ukrainy. Zamiast stawiać czoła prawdziwym wyzwaniom Europy, takim jak przywrócenie konkurencyjności, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i odbudowa wzrostu gospodarczego, skupiają się na finansowaniu ukraińskiej armii i państwa ukraińskiego” - napisał na X Szijjarto, komentując projekt budżetu UE na lata 2028–2034.

Według dyplomaty KE „chce wysyłać pieniądze Europejczyków, w tym pieniądze Węgrów, na Ukrainę”, czemu Budapeszt „stanowczo się sprzeciwia”. „Pieniędzy węgierskich podatników nie można wysyłać na Ukrainę, nie można ich wydawać na wojnę ani wykorzystywać do finansowania ukraińskiej armii” - podkreślił szef MSZ Węgier.

Polityka UE w oczach Budapesztu

Powtórzył, że jego rząd „chce pokoju w Europie, a Bruksela naciska na wojnę”. „Dopóki nie nastąpi patriotyczna zmiana, będą forsować politykę prowojenną, promigracyjną i równościową. Odrzucamy wojnę, odrzucamy migrację, odrzucamy szaleństwo na punkcie płci i nie pozwolimy na wysyłanie pieniędzy Węgrów na Ukrainę” - napisał w sieci Szijjarto.

Strategiczne porozumienie z Ukrainą

Premier Viktor Orban zaproponował w środę „strategiczne porozumienie” z Kijowem mające zastąpić członkostwo w UE. „Ukraina to bohaterski kraj, który musimy wspierać, to nie ulega wątpliwości. Węgry nie zgadzają się jednak na członkostwo tego kraju w UE; sytuacja ta może się zmienić za sto lat, ale w tej chwili będziemy się trzymać swojego stanowiska” - zaznaczył węgierski premier.

Konsekwencje przystąpienia Ukrainy do UE

Rząd Węgier sprzeciwia się przystąpieniu Ukrainy do Unii i od lutego blokuje otwarcie tzw. pierwszego klastra w negocjacjach Kijowa z Brukselą. Spór dotyczy obowiązującej od ponad 10 lat ukraińskiej ustawy językowej, która, zdaniem Budapesztu, ogranicza prawo do używania języków mniejszości, w tym mniejszości węgierskiej na ukraińskim Zakarpaciu.

W 2023 roku parlament w Kijowie przyjął nową ustawę o mniejszościach narodowych, która uwzględniła wymogi Rady Europy. Ówczesny wiceminister spraw zagranicznych Węgier Tamas Menczer uznał jednak wprowadzone zmiany za niewystarczające.

Ponadto w ocenie władz węgierskich przystąpienie Ukrainy do UE miałoby negatywny wpływ na gospodarkę i bezpieczeństwo Węgier oraz całej Wspólnoty.

Z Budapesztu Jakub Bawołek (PAP)