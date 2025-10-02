Priorytety bezpieczeństwa Europy

Podkreśliła konieczność przyspieszenia przezbrojenia Europy, wsparcia Ukrainy i zacieśnienia współpracy w dziedzinie obrony przed dronami.

- Sytuacja bezpieczeństwa w Europie wynikająca z działań Rosji, nasza potrzeba przezbrojenia się, jest tematem numer jeden do dyskusji, łącznie z Ukrainą – powiedziała Frederiksen, zapowiadając udział prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w rozmowach. - Nie posuwamy się wystarczająco szybko w żadnej sprawie. Wszyscy nie docenili, jak wielkim zagrożeniem jest Rosja - dodała.

Wojna hybrydowa i nowe wyzwania

Szefowa rządu Danii oceniła, że Ukraina stanowi „pierwszą linię obrony Europy” i podkreśliła, że wszystko, co państwa UE robią na rzecz Kijowa, „jest obroną samych siebie”. Jej zdaniem termin 2035 r. na wzmocnienie obronności jest zbyt odległy – Europa powinna być zdolna do pełnej samoobrony najpóźniej w 2030 r.

Frederiksen zwróciła uwagę na nowe wyzwania związane z wojną.

- W Europie trwa teraz wojna hybrydowa – powiedziała, zwracając uwagę na potrzebę rozwoju zdolności w zakresie cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania sabotażowi i obrony antydronowej. Oceniła, że jedynymi ekspertami w walce z dronami są obecnie Ukraińcy, którzy codziennie odpierają rosyjskie ataki, i zapowiedziała intensyfikację współpracy w tym obszarze.

Węgry hamują proces rozszerzenia UE

Odnosząc się do rozszerzenia UE, Frederiksen podkreśliła, że „to Węgry są wyzwaniem”,blokując otwarcie formalnych negocjacji z Ukrainą. - Reszta UE zgadza się kontynuować proces. Jeśli nie ma innych opcji, powinniśmy prowadzić wszystkie prace związane z rozszerzeniem, pomimo braku jednomyślności – zaznaczyła.

Z Kopenhagi Łukasz Osiński (PAP)