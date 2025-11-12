W najnowszym sondażu Opinia24 dla RMF FM respondentów zapytano, „czy prezydent Polski powinien otrzymać więcej władzy kosztem uprawnień rządu?”.

Prezydent Polski powinien mieć więcej władzy?

Zwiększenia uprawnień prezydenta kosztem rządu chce 30 proc. ankietowanych, 31 proc. uważa, że władza głowy państwa powinna utrzymać się na obecnym poziomie, natomiast 18 proc. odpowiedziało, że prezydent powinien otrzymać mniej władzy, a rząd więcej. 21 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

Jak odpowiedzieli mężczyźni i kobiety?

Z badania wynika, że za zwiększeniem władzy prezydenta częściej byli mężczyźni niż kobiety; 33 proc. mężczyzn uważa, że głowa państwa powinna mieć większą władzę, wśród kobiet odsetek ten wyniósł 27 proc.

Wyborcy PiS i Konfederacji częściej popierają wzmocnienie prezydenta

Za rozszerzeniem uprawnień prezydenta częściej opowiadali się wyborcy PiS (65 proc.) i sympatycy Konfederacji (48 proc.).

Z kolei za wzmocnieniem rządu kosztem ograniczenia prerogatyw prezydenta najczęściej opowiadały się osoby po 60. r.ż. (29 proc.), osoby z wykształceniem wyższym (25 proc.) i mieszkańcy miast, w których mieszka powyżej 500 tys. mieszkańców (27 proc.).

Konieczność zwiększenia kompetencji rządu wskazało również 58 proc. wyborców KO.

Badanie zostało przeprowadzone przez firmę Opinia24 w dniach 3-5 listopada 2025 roku na próbie 1000 dorosłych Polaków, reprezentatywnej dla całej populacji. Zastosowano technikę mixed-mode, łącząc wywiady telefoniczne (CATI) oraz internetowe (CAWI).