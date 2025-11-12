Gdyby odbyła się II tura wyborów prezydenckich

W sondażu zapytano też badanych, czy - w ich ocenie - prezydent Polski powinien mieć większe, czy mniejsze niż obecnie uprawnienia; czy prezydent Nawrocki zakończy lub złagodzi konflikt polityczny w Polsce, czy Nawrocki zastąpi Jarosława Kaczyńskiego w roli lidera „całej polskiej prawicy”, a także czy rząd premiera Donalda Tuska powinien konsultować z prezydentem projekty ustaw zanim trafią one do Sejmu.

Reklama

Na pytanie: „Gdyby to dzisiaj odbyła się druga tura wyborów prezydenckich, to na kogo by Pan/Pani zagłosował/a", 40 proc. badanych odparło, że na Karola Nawrockiego, a 30 proc. na Rafała Trzaskowskiego. 19 proc. badanych zadeklarowało, że nie wzięłoby udziału w wyborach, a 11 proc. stwierdziło: „trudno powiedzieć”.

Ocena prezydentury Karola Nawrockiego po 100 dniach urzędowania

Prezydenturę Nawrockiego po blisko 100 dniach urzędowania „bardzo dobrze” ocenia 21 proc. Polaków, a 32 proc. „dobrze”. Odpowiedzi: „źle” udzieliło 15 proc. badanych, a „bardzo źle” - 11 proc. 21 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

Zakres uprawnień prezydenta

Na pytanie o zakres uprawnień prezydenta, 39 proc. badanych odpowiedziało, że powinien on „mieć tyle uprawnień, ile ma teraz”; 31 proc. jest zdania, że prezydent powinien „mieć więcej uprawnień niż ma obecnie”. 16 proc. badanych chce ograniczenia uprawnień prezydenta, a 14 proc. wskazało odpowiedź „trudno powiedzieć”.

Ocena wpływu prezydenta Nawrockiego na konflikt polityczny w Polsce

Jedynie 7 proc. badanych odpowiedziało twierdząco na pytanie: „czy zdaniem Pana/Pani prezydent Nawrocki zakończy konflikt polityczny w Polsce”. 14 proc. respondentów uważa, że Nawrocki „złagodzi” ten konflikt, a 25 proc., że go „zaostrzy”. Największa grupa badanych (31 proc.) jest zdania, że „będzie bez zmian”. 23 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

W sondażu zapytano też Polaków, czy - ich zdaniem - rząd Donalda Tuska powinien konsultować z prezydentem projekty ustaw, zanim zostaną skierowane do Sejmu. 27 proc. badanych odpowiedziało: „zdecydowanie tak”, 31 proc. - „raczej tak”, „raczej nie” - 13 proc., a „zdecydowanie nie” - 12 proc. 17 proc. badanych wskazało odpowiedź „trudno powiedzieć”.

Połowa badanych nie uważa, by Karol Nawrocki miał zastąpić Jarosława Kaczyńskiego w roli lidera „całej polskiej prawicy”. Na pytanie czy tak się stanie, „raczej nie” odpowiedziało 33 proc. respondentów, a „zdecydowanie nie” - 17 proc. Odpowiedzi: „zdecydowanie tak” udzieliło 5 proc. badanych, a „raczej tak” - 16 proc.; 29 proc. badanych wskazało odpowiedź „trudno powiedzieć”.

Sondaż Opinia24 został przeprowadzony metodą CATI/CAVI, na reprezentatywnej próbie 1001 dorosłych Polaków w dniach: 22-24 października 2025 r.