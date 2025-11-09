Wirtualna Polska opublikowała w niedzielę wyniki badania opinii publicznej na temat tego, kto jest lepszym politykiem – premier Donald Tusk czy prezydent Karol Nawrocki.

Dominacja Tuska?

49,4 proc. badanych odpowiedziało, że Donald Tusk jest lepszym politykiem od Karola Nawrockiego. Z kolei 44,9 proc. ankietowanych uznało, że prezydent jest lepszym politykiem od premiera.

Nawrocki na czołowej pozycji w kategorii "zdecydowanie lepszy"

„Nawrocki prowadzi w kategorii »zdecydowanie lepszy« z wynikiem 32 proc. wobec 29,8 proc. dla Tuska. Oznacza to, że osoby popierające prezydenta są bardziej przekonane do swojego wyboru.

Premier notuje jednak znacznie wyższe poparcie w kategorii »raczej lepszy« - 19,6 proc. wobec 12,9 proc. dla Nawrockiego” – czytamy na stronach Wirtualnej Polski.

Badanie przeprowadzone zostało w dniach 24–26 października 2025 r., metodą CATI&CAWI, na próbie 1000 dorosłych Polaków.