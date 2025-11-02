Sikorski zamiast Tuska?

Na pytanie, czy Radosław Sikorski powinien zastąpić Donalda Tuska na stanowisku premiera, 44,6 proc. badanych odpowiedziało, że nie, z czego 24,8 proc. odparło "raczej nie", a 19,8 proc. "zdecydowanie nie".

Z kolei poparcie dla objęcia przez Sikorskiego tej funkcji wyraziło 33,1 proc. ankietowanych. Z tego 10,0 proc. odpowiedziało "zdecydowanie tak", a 23,1 proc. "raczej tak".

W badaniu zwrócono uwagę, że aż 22,3 proc. respondentów pozostało niezdecydowanych, wybierając odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".

Zdania wśród elektoratów poszczególnych partii

Z sondażu wynika, że wśród wyborców koalicji rządzącej - Koalicji Obywatelskiej, PSL, Polski 2050 i Lewicy - 51 proc. ankietowanych sprzeciwia się temu pomysłowi. Z kolei 33 proc. poparłoby zmianę na stanowisku premiera, a zaledwie 16 proc. w tej grupie nie wyraziło jasnej opinii.

Wśród wyborców opozycji, czyli Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji, 32 proc. badanych poparłoby Sikorskiego jako premiera, podczas gdy 46 proc. jest temu pomysłowi przeciwnych. Niezdecydowanych w tej grupie było 22 proc.

W badaniu podkreślono, że największe zróżnicowanie i największy odsetek niezdecydowanych (38 proc.) odnotowano w grupie „pozostałych wyborców". Wśród tych, którzy mieli wyrobioną opinię, 38 proc. ankietowanych poparłoby kandydaturę Radosława Sikorskiego, a 24 proc. było przeciwnych.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 24-26 października 2025 roku metodą CATI i CAWI na próbie 1000 osób.