Lewica i Konfederacja powyżej progu wyborczego, reszta partii w cieniu

Poza podium, ale wciąż powyżej progu wyborczego - jak wynika z sondażu - znalazła się Lewica (6,7 proc.) oraz Konfederacja Korony Polskiej (5,5 proc.). Pozostałe ugrupowania odnotowały poparcie niższe niż 5 proc. - w przypadku PSL jest to 4,1 proc., Razem mogłoby liczyć na 4 proc., a Polska 2050 na 1,3 proc. 5,4 proc. osób na razie nie wie, na kogo zagłosuje.

Bitwa o Sejm: PiS i KO na zmianę na szczycie sondaży

Jak zauważył dziennik w środowym wydaniu, PiS i Koalicja Obywatelska od miesięcy w badaniach IBRiS dla „Rz” zamieniają się miejscami na pierwszym miejscu, ale żadna z nich nie może być spokojna, że po wyborach w 2027 r. uda się jej samodzielnie rządzić, a nawet zbudować stabilną koalicję.

Zmierzona w ramach badania IBRiS frekwencja wyniosłaby 54,8 proc.

Badanie zostało przeprowadzone 24 i 25 października na ogólnopolskiej próbie 1067 respondentów.