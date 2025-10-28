Otwarcie dwóch przejść granicznych z Białorusią

Premier zapowiedział otwarcie dwóch przejść granicznych z Białorusią podczas Forum Spójności i Rozwoju Granicznego Unii Europejskiej w Białymstoku.

Szef rządu sprecyzował, że otwarcie przejścia granicznego w Bobrownikach nie będzie się wiązało z logistycznymi problemami. Jak mówił, w Kuźnicy do końca roku potrwa remont nawierzchni i z tego względu to przejście graniczne będzie otwarte dla samochodów do 3,5 tony do czasu zakończenia robót.

- Jeśli chodzi o Połowce, tutaj tak długo, jak mamy wojskowy kamp, to m.in. ze względu bezpieczeństwa na razie nie możemy o tym (o otwarciu, PAP) mówić - wskazał Tusk.