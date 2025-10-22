Generał Alexander Sollfrank nie ma wątpliwości, że Rosja odbudowuje swoje siły lądowe, modernizuje struktury dowodzenia i systematycznie wyciąga wnioski z błędów popełnionych na froncie. Najwyższy dowódca operacyjny Bundeswehry uważa, że mimo trwającej wojny na Ukrainie Władimir Putin tworzy w tle jeszcze potężniejszą armię, która będzie zdolna do konfrontacji z NATO.

Rosja po cichu buduje nową armię. Niemiecki generał ostrzega Europę

— Musimy wspierać Ukrainę we wszystkim, czego potrzebuje, aby zmniejszyć presję ze strony Rosji — apeluje Alexander Sollfrank. Niemiecki generał ostrzega, że brak zdecydowania po stronie Zachodu może doprowadzić do niebezpiecznego zachwiania równowagi sił w Europie.

Tymczasem spory o pomoc dla Kijowa trwają zarówno w Waszyngtonie, jak i w Brukseli. Administracja USA wciąż nie podjęła decyzji w sprawie przekazania Ukrainie pocisków manewrujących Tomahawk, a Unia Europejska boryka się z problemami finansowymi i szuka sposobu na uruchomienie środków z zamrożonych rosyjskich aktywów.

Miliardy dolarów na zbrojenia. Rośnie zagrożenie ze strony Rosji

Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że Ukraina planuje zakup 25 systemów obrony powietrznej Patriot. Jak podały agencje Reuters i Politico, ukraiński przywódca rozmawiał o tym z prezydentem Donaldem Trumpem podczas wizyty w Waszyngtonie.

Zełenski stwierdził, że spotkanie było "bardzo pozytywne", i że Kijów przygotowuje się do formalnego zakupu amerykańskich systemów. Przyznał jednak, że proces może potrwać długo. – Jeśli wszyscy będą współpracować i będzie dobra wola, Biały Dom mógłby pomóc nam konkretnie w przypadku tych amerykańskich systemów, które już znajdują się w krajach europejskich — zaznaczył.

Jak zauważa Politico, każdy system kosztuje około 1 miliarda dolarów, a możliwości finansowe Ukrainy są ograniczone. Kijów ma nadzieję uzyskać środki z planowanej przez UE tzw. pożyczki reparacyjnej w wysokości 140 miliardów euro, finansowanej z zamrożonych rosyjskich aktywów, ale decyzja w tej sprawie wciąż nie zapadła.

Niemiecki generał bije na alarm. Rosja szykuje się do ataku na NATO

Generał Sollfrank podkreśla, że obecna sytuacja to test dla całej Europy. – Pokój nie jest czymś, co się po prostu zdarza. Trzeba na niego zapracować – mówi. Według niego od zakończenia drugiej wojny światowej europejski porządek opierał się na prawie, a nie na sile. – Jeśli Rosja odniesie sukces, te osiągnięcia przepadną – ostrzega niemiecki generał.

Pod rządami kanclerza Friedricha Merza Niemcy planują największą restrukturyzację Bundeswehry od dziesięcioleci. Siły zbrojne mają wzrosnąć z 182 tysięcy do 260 tysięcy żołnierzy, a dodatkowo w planach jest 200 tysięcy rezerwistów. Modernizacja obejmie zakup nowych czołgów, uproszczenie procedur biurokratycznych oraz zacieśnienie współpracy z przemysłem zbrojeniowym.