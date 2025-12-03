W badaniu, którego wyniki opublikowano w środę, pracownia UCE Research na zlecenie Onetu zadała pytanie: Czy uważa Pan/Pani, że prezydent Karol Nawrocki jest niezależny politycznie?

Na tak zadane pytanie 38,9 proc. badanych udzieliło pozytywnej odpowiedzi, w tym 14,4 proc. stwierdziło, że "zdecydowanie tak", a 24,5 proc. "raczej tak".

Większość nie wierzy w niezależność polityczną prezydenta

Czy prezydent Karol Nawrocki jest niezależny politycznie? 46,3 proc. badanych uważa, że "nie", w tym 28,6 proc. udzieliło odpowiedzi "zdecydowanie nie", a 17,7 proc. "raczej nie".

14,8 proc. osób nie miało zdania w tej sprawie.

Badanie przeprowadzono 25 i 26 listopada metodą wywiadów internetowych (CAWI) na próbie 1021 dorosłych Polaków w wieku od 18 do 80 lat.