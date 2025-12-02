„Blisko cztery miesiące od objęcia funkcji prezydenta Karol Nawrocki może mieć powody do zadowolenia. Prawie połowa Polaków pozytywnie ocenia jego dotychczasowe działania” - podał Onet, publikując we wtorek wyniki badania. „Ewentualny niepokój prezydenta może jednak budzić grupa osób niezdecydowanych” - dodał.

Polacy oceniają pracę prezydenta

Uczestnikom sondażu zadano pytanie: jak ocenia Pan/Pani dotychczasową pracę prezydenta Karola Nawrockiego? Z badania wynika, że prawie połowa, bo 46,8 proc. badanych dobrze oceniło jego pracę, w tym 21,8 proc. - bardzo dobrze, a 25 proc. - raczej dobrze. Jak wskazano, negatywnie działania prezydenta oceniło łącznie 30,1 proc. ankietowanych, w tym 15,2 proc. - bardzo źle, a 14,9 proc. - raczej źle, natomiast 23,1 proc. osób było niezdecydowanych.

Badanie UCE Research na zlecenie Onetu przeprowadzono 25-26 listopada br. metodą wywiadów internetowych (CAWI — Computer-Assisted Web Interview) na próbie 1021 dorosłych Polaków w wieku od 18 do 80 lat.