Akt oskarżenia to stara sprawa, która ciągnie się od lat. Chodzi o sprawę dotyczącą obsadzania stanowisk w NIK w 2013 r. W sierpniu 2017 r. prokuratura skierowała do sądu cztery zarzuty, w tym zarzut nadużycia władzy w związku z postępowaniami konkursowymi na stanowiska dyrektora delegatury NIK w Łodzi, wicedyrektora delegatury w Rzeszowie i wicedyrektora departamentu środowiska Izby. W uzasadnieniu wyroku sędzia Izabela Szumniak podała, że Kwiatkowski przekroczył uprawnienia, "ustawianjąc" konkursy pod konkretne osoby.Senator Kwiatkowski odrzuca wszystkie zarzuty i zapewnia, że konkursy były przeprowadzane obiektywnie i na podstawie przesłanki o charakterze merytorycznym. Wyrok nie jest prawomocny, a senator będzie się odwoływał od tego wyroku do wyższej instancji.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w końcu ubiegłego roku senator Krzysztof Kwiatkowski złożył swoje oświadczenie majątkowe za rok 2024 r., w którym zawarte są szczegółowe dane dotyczące wszystkich dochodów i posiadanego majątku.

Oszczędności senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

Z ujawnionego oświadczenia wynika, że na kontach senatora Kwiatkowskiego było:

397 650 zł,

360 euro

30 USD.

Nieruchomości senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

Ja wynika z oświadczenia senator Kwiatkowski jest właścicielem domu wybudowanego w 1948 r. o powierzchni 100 mkw., oraz garażu o powierzchni 25 mkw, które położone są jest na działce o powierzchni 2700 mkw. W oświadczeniu podano, że wartość domu szacowana jest na około 350 tys. zł, natomiast garaż został wyceniony na około 78 tys. zł. Ujawniona w oświadczeniu nieruchomość pochodzi z darowizny od rodziców senatora.

Dochody senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

W 2024 r. senator Kwiatkowski uzyskał łącznie ponad 358 tys. zł, w tym z dochody z tytułu uposażenia senatorskiego wyniosły 201 584,87 zł, a z diety parlamentarnej 45 679,92 zł.

Do dochodów wynikających z działalności parlamentarnej dochodzi jeszcze dieta za działalność w Krajowym Rejestrze Sądowym senator. Z tego źródła senator uzyskał dochód netto w wysokości 109 984,74 zł

Oświadczenie senatora Kwiatkowskiego zawiera także wpływy w postaci diety wyjazdowej w kwocie 923,12 zł oraz 790 zł, które opisano jako wpływy z tytułu korzystania z usług sportowych.

Majątek ruchomy senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

Jak wynika z oświadczenia senator Krzysztof Kwiatkowski jest właścicielem sześcioletniego samochodu osobowego marki Skoda Octavia (rok produkcji 2019) oraz biblioteki rodzinnej o wartości 10 tys. zł. Innych ruchomości o wartości powyżej ustawowego progu w oświadczeniu senator nie wykazał.

Źródło: Business Insider