Blokada wenezuelskiej ropy

Jak oznajmił EUCOM na swoim koncie na portalu X, operację przejęcia tankowca ogłosiły resorty sprawiedliwości i bezpieczeństwa krajowego w koordynacji z Pentagonem.

„Statek został zajęty na północnym Atlantyku na podstawie nakazu wydanego przez federalny sąd USA po tym, gdy został namierzony przez (okręt Straży Przybrzeżnej USA) USCGC Munro”.

„Blokada objętej sankcjami i nielegalnej wenezuelskiej ropy naftowej pozostaje w pełnej mocy - wszędzie na świecie” - dodał we wpisie szef Pentagonu Pete Hegseth.

Zajęcie drugiego tankowca

Niemal równocześnie Dowództwo Południowe USA powiadomiło o zajęciu innego tankowca, M/T Sophia na Morzu Karaibskim.

„Zatrzymany statek, M/T Sophia, operował na wodach międzynarodowych i prowadził nielegalną działalność na Morzu Karaibskim. Straż Przybrzeżna Stanów Zjednoczonych eskortuje M/T Sophia do Stanów Zjednoczonych w celu ostatecznego rozpatrzenia sprawy” - napisano we wpisie na platformie X.

Według danych resortu finansów USA płynąca pod panamską banderą Sophia trafiła na listę sankcji w styczniu 2025 r. w ramach działań przeciwko rosyjskiej „flocie cieni” przewożącej rosyjską ropę naftową w cenie wyższej niż ustalony przez G7 limit.

Tankowiec Bella-1

Bella-1 to powiązany z Wenezuelą i Iranem tankowiec, który zbiegł przed blokadą Wenezueli i od dwóch tygodni był ścigany przez amerykańskie okręty. Został objęty amerykańskimi sankcjami jeszcze w 2024 r. za transport irańskiej ropy naftowej. Według Białego Domu statek był bezpaństwowy i pływał pod fałszywą banderą. Po stawieniu oporu podczas próby zajęcia go po raz pierwszy w grudniu zmienił jednak nazwę na Marinera i został zarejestrowany jako rosyjski. Według „Wall Street Journal” Rosja zwróciła się do władz USA o zaprzestanie pościgu za statkiem.

Dziennik podał, że w akcji poza okrętami Straży Przybrzeżnej użyto też śmigłowców oraz samolotu P-8 Poseidon używanego do wykrywania okrętów podwodnych. Tankowiec miał być bowiem eskortowany przez rosyjski okręt podwodny. Na pokład okrętu USA miały wysłać mechaników i dowódców statków.

Bella 1 i Sophia są jest trzecim i czwartym tankowcem zajętym przez USA w ramach blokady Wenezueli. Dwa wcześniejsze to Skipper, również objęty sankcjami w związku z przewozem irańskiej ropy, oraz płynący pod panamską banderą Centuries, który nie był na liście sankcji, lecz miał przewozić wenezuelską ropę do Chin.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński