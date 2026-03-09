Ceny ropy rosną bez granic

Oczy graczy skupione są na notowaniach cen ropy naftowej, a te rosną w poniedziałek bez granic w reakcji na ograniczenie produkcji tego surowca przez coraz więcej dostawców z Bliskiego Wschodu. Cieśnina Ormuz została praktycznie zamknięta, a USA grożą pogłębieniem konfliktu z Iranem. Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na IV kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 103,64 USD, wyżej o 13,97 proc., po zwyżce wcześniej o 31 proc. Brent na ICE na V jest wyceniana po 106,95 USD za baryłkę, w górę o 15,42 proc., po zwyżce wcześniej o 29 proc. - do 119,50 USD za baryłkę - najwyżej od IV 2020 r.

Sytuacja na Bliskim Wschodzie w centrum uwagi

"Sytuacja na Bliskim Wschodzie pozostanie w centrum uwagi z wpływem na ceny surowców i możliwym dalszym umocnieniem, wzrostem kursu EURPLN powyżej 4,30" - oceniają analitycy Banku Millennium w porannej nocie.

Z kolei analitycy PKO BP piszą w porannym materiale, że pomimo iż obecny tydzień jest bogaty w odczyty makro, głównie z USA (w Polsce inwestorzy poznają dane o inflacji CPI za styczeń i luty), to uwaga rynków pozostanie skupiona na konflikcie w Zatoce Perskiej, a konkretnie - na jego wpływie na notowania surowców energetycznych w kontekście ich przełożenia na prognozowany globalny wzrost gospodarczy oraz inflację.

"Poniedziałkowy wzrost notowań ropy (Brent w pobliże 120 USD/bbl) oraz eskalacja globalnego trybu risk-off pogarszają negatywne dla ryzykownych aktywów środowisko, jednak na rynku FX (globalnym i lokalnym) reakcja jest, póki co, umiarkowana. W naszej opinii, na rynku ropy widać już objawy paniki, co po wzroście o ponad 66 proc. (Brent) od końca lutego br. może sugerować przynajmniej chwilowe przesilenie. Przy takim założeniu zakładamy, że są szanse, iż kurs USDPLN nie przebije w bieżącym tygodniu strefy oporów 3,7450–3,7650, EURPLN finalnie utrzyma się poniżej 4,3050, a na rynkach bazowych EURUSD utrzyma się powyżej wsparć na 1,14–1,1450" - napisano.

Rynek długu

Również na rynku długu uwaga skupiona jest na rozgrywkach na Bliskim Wschodzie.

"Dalszy rozwój sytuacji w Iranie pozostaje kluczowy dla dalszych notowań rynkowych, choć dodatkowym lokalnym czynnikiem będzie w piątek publikacja danych o inflacji w lutym wraz z przeliczeniem styczniowego wyniku wg nowych wag koszyka CPI" - piszą analitycy Santander Banku.

Kursy walut

poniedz. piątek piątek 08:54 16:29 09:17 EUR/PLN 4,2874 4,2769 4,2686 USD/PLN 3,7074 3,6952 3,6760 CHF/PLN 4,7660 4,7399 4,7137 EUR/USD 1,1664 1,1574 1,161 OK0128 3,93 3,96 3,77 PS0131 4,85 4,88 4,69 DS1035 5,54 5,58 5,39

