Ceny ropy rosną bez granic
Oczy graczy skupione są na notowaniach cen ropy naftowej, a te rosną w poniedziałek bez granic w reakcji na ograniczenie produkcji tego surowca przez coraz więcej dostawców z Bliskiego Wschodu. Cieśnina Ormuz została praktycznie zamknięta, a USA grożą pogłębieniem konfliktu z Iranem. Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na IV kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 103,64 USD, wyżej o 13,97 proc., po zwyżce wcześniej o 31 proc. Brent na ICE na V jest wyceniana po 106,95 USD za baryłkę, w górę o 15,42 proc., po zwyżce wcześniej o 29 proc. - do 119,50 USD za baryłkę - najwyżej od IV 2020 r.
Sytuacja na Bliskim Wschodzie w centrum uwagi
"Sytuacja na Bliskim Wschodzie pozostanie w centrum uwagi z wpływem na ceny surowców i możliwym dalszym umocnieniem, wzrostem kursu EURPLN powyżej 4,30" - oceniają analitycy Banku Millennium w porannej nocie.
Z kolei analitycy PKO BP piszą w porannym materiale, że pomimo iż obecny tydzień jest bogaty w odczyty makro, głównie z USA (w Polsce inwestorzy poznają dane o inflacji CPI za styczeń i luty), to uwaga rynków pozostanie skupiona na konflikcie w Zatoce Perskiej, a konkretnie - na jego wpływie na notowania surowców energetycznych w kontekście ich przełożenia na prognozowany globalny wzrost gospodarczy oraz inflację.
"Poniedziałkowy wzrost notowań ropy (Brent w pobliże 120 USD/bbl) oraz eskalacja globalnego trybu risk-off pogarszają negatywne dla ryzykownych aktywów środowisko, jednak na rynku FX (globalnym i lokalnym) reakcja jest, póki co, umiarkowana. W naszej opinii, na rynku ropy widać już objawy paniki, co po wzroście o ponad 66 proc. (Brent) od końca lutego br. może sugerować przynajmniej chwilowe przesilenie. Przy takim założeniu zakładamy, że są szanse, iż kurs USDPLN nie przebije w bieżącym tygodniu strefy oporów 3,7450–3,7650, EURPLN finalnie utrzyma się poniżej 4,3050, a na rynkach bazowych EURUSD utrzyma się powyżej wsparć na 1,14–1,1450" - napisano.
Rynek długu
Również na rynku długu uwaga skupiona jest na rozgrywkach na Bliskim Wschodzie.
"Dalszy rozwój sytuacji w Iranie pozostaje kluczowy dla dalszych notowań rynkowych, choć dodatkowym lokalnym czynnikiem będzie w piątek publikacja danych o inflacji w lutym wraz z przeliczeniem styczniowego wyniku wg nowych wag koszyka CPI" - piszą analitycy Santander Banku.
Kursy walut
|poniedz.
|piątek
|piątek
|08:54
|16:29
|09:17
|EUR/PLN
|4,2874
|4,2769
|4,2686
|USD/PLN
|3,7074
|3,6952
|3,6760
|CHF/PLN
|4,7660
|4,7399
|4,7137
|EUR/USD
|1,1664
|1,1574
|1,161
|OK0128
|3,93
|3,96
|3,77
|PS0131
|4,85
|4,88
|4,69
|DS1035
|5,54
|5,58
|5,39
