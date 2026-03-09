Możliwe obniżki cen paliw

W poniedziałek w rozmowie w RMF FM minister energii Miłosz Motyka był pytany o możliwe obniżki podatków od paliw.

- Rozmawiałem z ministrem (finansów, Andrzejem) Domańskim, analizujemy sytuację, jeśli ceny będą rosły, to rząd będzie podejmował działania. Nie wykluczamy żadnego scenariusza – powiedział minister energii. - Niewykluczone, że decyzje będą w tym tygodniu – dodał.

Chaos na rynkach

Podkreślił, że powodem wysokich cen paliw jest „chaos na rynkach i destabilizacja Bliskiego Wschodu”. Pytany o inne możliwe scenariusze, Motyka odpowiedział: Obniżka marży do odpowiedniego poziomu – aby zagwarantować podaż surowca.

Motyka poinformował także, że wystąpił do ministra infrastruktury o zgodę na wydłużenie czasu pracy kierowców cystern.

- Nie ma ryzyka, że zabraknie paliwa. Ale lokalnie może dochodzić do przerw w dostawach ze względu na panikę, do której może lokalnie dochodzić – zaznaczył.