Nowa nazwa partii - Koalicja Obywatelska

- Jak my się od dzisiaj nazywamy? My się nazywamy Koalicja Obywatelska, bo jako Koalicja Obywatelska wygrywaliśmy już wybory i wygramy następne wybory - powiedział premier Tusk podczas wystąpienia. - Niczego nie musimy wymyślać, żadnych sztuczek, tylko prawda, tylko siła, tylko dobro - dodał.

Sondaże i wzrost poparcia

Tusk zaznaczył, że niektórzy mogą pamiętać, kiedy lata temu w sondażach Platforma Obywatelska miała 12 proc. - Ja powiedziałem, że będzie 40 proc. i było 42. A my dzisiaj mamy 35 proc. i nikt nie ma prawa do zwątpienia, do pesymizmu - mówił.

Optymizm Tuska przed wyborami 2027

- Otwórzcie oczy wszyscy. Oni tam naprawdę szykowali się znowu do tego, żeby trybunałami rządzili tacy ludzie jak pani (Julia) Przyłębska czy pan (Bogdan) Święczkowski, mediami tacy ludzie jak (Jacek) Kurski, a o losach polskich kobiet decydowali goście z Ordo Iuris. Oni naprawdę to na nowo szykują. A ja chcę wam powiedzieć, żeby już nikt więcej z was nie uśmiechał się pod nosem, kiedy wasz przewodniczący mówi, że my wygramy w 2027 roku wybory - podkreślił Tusk.