Rekordowy wzrost produkcji przemysłowej we wrześniu

W poniedziałek Główny Urząd Statystyczny przekazał, że produkcja przemysłowa we wrześniu wzrosła o 7,4 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem - o 16,0 proc.

„Rekordowy wzrost produkcji przemysłowej we wrześniu: +7,4 proc.! To najwyższy poziom w historii Polski. Jeszcze nigdy polski przemysł tyle nie produkował. Robimy, nie gadamy” - napisał premier Donald Tusk na platformie X, komentując dane GUS.

Reakcje polityków

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański zwrócił z kolei uwagę, że analitycy oczekiwali wzrostu produkcji o 5,0 proc. „Potężne odbicie polskiej produkcji przemysłowej, która we wrześniu wzrosła o 7,4 proc. r/r, osiągając najwyższy poziom w historii! Analitycy oczekiwali wzrostu o 5,0 proc. Dobra inwestycyjne urosły aż o 16 proc. Przyspieszamy!” - napisał Domański na X.