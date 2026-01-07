Frekwencja

Frekwencja w wyborach - według tego sondażu - wyniosłaby 59,5 proc.

KO, PiS i Konfederacja na podium

Na pierwszym miejscu w sondażu jest KO z rezultatem 31,6 proc. i jest to wynik o 1,2 pkt proc. lepszy niż w badaniu z końca listopada ub.r. Na drugim miejscu znalazł się PiS z 26,7 proc., co stanowi spadek o 0,4 pkt proc. Na trzecim miejscu uplasowała się Konfederacja z rezultatem 12 proc. - w tym przypadku jest to spadek o 4 pkt proc.

Konfederacja Korony Polskiej i Nowa Lewica w Sejmie

Następna w sondażu jest Konfederacja Korony Polskiej. Partia Grzegorza Brauna odnotowała wynik 8,8 proc. i jest to wzrost o 3,7 pkt proc. Do Sejmu dostałaby się jeszcze Nowa Lewica z wynikiem 7,5 proc., co jest wzrostem w porównaniu z ostatnim sondażem o 0,3 pkt proc.

Razem, PSL i Polska 2025 poza parlamentem

„A pod progiem Razem z poparciem 3,6 proc. (spadek o 0,3 pkt proc.) i dwie partie koalicyjne Donalda Tuska: PSL, które może liczyć na 3,7 proc. (wzrost o 0,5 pkt proc.) i Polska 2050 z wynikiem 1,1 proc. (spadek o 0,6 pkt proc.)” - pisze „Rz”. Spośród badanych 5 proc. nie wiedziało, na kogo oddałoby swój głos.

Zdecydowany udział w wyborach zadeklarowało 46,5 proc. ankietowanych, a kolejnych 13 proc. odpowiedziało, że „raczej” wzięłoby udział w głosowaniu. Jednoznaczny brak udziału w wyborach zadeklarowało 22,3 proc. ankietowanych, „raczej” w nich nie wzięłoby udziału 16,1 proc. Opinii co do swojego udziału w głosowaniu nie potrafiło wyrazić 2,1 proc. pytanych.

Badanie IBRiS - jak pisze „Rz” - przeprowadzono 2 i 3 stycznia br. na próbie 1068 osób.

Podział mandatów

Dziennik cytuje także socjologa prof. Jarosława Flisa z Uniwersytetu Jagiellońskiego, z którego wyliczeń wynika, że przekładając te potencjalne głosy na mandaty KO może liczyć na 185 miejsc w Sejmie, PiS na 153,Konfederacja na 57, a partia Grzegorza Brauna na 37. Stawkę sejmową zamykałaby Nowa Lewica z 28 posłami.