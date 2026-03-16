Projekt rozporządzenia szefa MSWiA umieszczony w systemie RCL w poniedziałek trafił do uzgodnień międzyresortowych i publicznych konsultacji, które mają potrwać do 19 marca.

Od nowego okresu do wykazu kontrolowanych przejść polsko-niemieckich ma wrócić Park Mużakowski – Most Angielski między Łęknicą a Bad Muskau, gdzie wcześniej prowadzone były prace remontowe. Przejście ma znaczenie dla ruchu turystycznego, pieszego i rowerowego oraz wydarzeń transgranicznych na terenie parku.

Kontrole na granicach wprowadzono 7 lipca 2025 r. na miesiąc, potem przedłużono je na dwa miesiące – od 6 sierpnia do 4 października 2025 r. Obecnie obowiązujące rozporządzenie przedłużyło kontrole o pół roku – od 5 października 2025 r. do 4 kwietnia 2026 r.

Zgodnie z kodeksem granicznym Schengen państwo członkowskie może przywrócić kontrolę graniczną na granicach wewnętrznych na okres do sześciu miesięcy w przypadku możliwego do przewidzenia poważnego zagrożenia porządku publicznego lub bezpieczeństwa wewnętrznego.

Gdy takie poważne zagrożenie utrzymuje się ponad pół roku, kraj może przedłużyć kontrolę na kolejne, nie dłuższe niż sześć miesięcy okresy, jednak maksymalnie do dwóch lat. W takim przypadku wymagane jest wcześniejsze powiadomienie państw członkowskich układu, Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji Europejskiej.

Według resortu nadal istnieje konieczność przedłużenia tymczasowo kontroli granicznych z Niemcami oraz Litwą z uwagi na poważne zagrożenie nielegalną migracją na obu odcinkach naszej granicy.

Polska przywróciła tymczasowo kontrole na granicach z Niemcami i Litwą, podczas których strażnicy graniczni, wspierani przez policję i żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, mogą zatrzymać do kontroli wytypowane pojazdy. Na granicy polsko-niemieckiej kontrole mają być prowadzone w ok. 50 miejscach, a na granicy polsko-litewskiej w 13.

Z analizy sytuacji migracyjnej wynika, że na granicy z Białorusią od 1 stycznia do 22 lutego 2026 r. odnotowano 59 prób nielegalnego przekroczenia granicy, podczas gdy w tym samym czasie 2025 r. było ich 662. Według autorów dokumentu wynika to z niskich temperatur i opadów śniegu, które panowały w tym roku, ale z nastaniem wiosny presja ta może się ponownie nasilić. W całym 2025 r. odnotowano prawie 30 tys. prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy, a w 2024 r. – 30 tys. 475 prób.

MSWiA przypomniało, że presja na tym odcinku granicy bezpośrednio przekłada się na liczbę cudzoziemców usiłujących nielegalnie przekroczyć granicę polsko-litewską oraz polsko-niemiecką i dlatego odpowiednie zabezpieczenie tych szlaków jest niezbędne.

Ze statystyk wynika, że w czasie obowiązywania rozporządzenia – od 7 lipca 2025 r. do 22 lutego 2026 r. strażnicy graniczni zatrzymali 261 obywateli państw trzecich, którzy nielegalnie przekroczyli granicę z Litwy do Polski. Oprócz tego SG odmówiła wjazdu 595 cudzoziemcom, a 281 osób w ramach readmisji przekazano z Polski na Litwę.

Dodatkowo w całym 2025 r. na naszym terytorium i w rejonie granicy polsko-niemieckiej zatrzymano 330 obywateli państw trzecich, którzy wcześniej nielegalnie przekroczyli granicę z Litwy do Polski. W rejonie granicy z Litwą zatrzymano też 85 pomocników – organizatorów prób nielegalnego przekroczenia granicy przez cudzoziemców; 75 z nich trafiło do aresztu.

Resort przypomniał, że również polsko-niemiecki odcinek granicy nadal jest zagrożony, bo zbiegają się na nim strumienie migracyjne z Białorusi, krajów bałtyckich i z kierunku bałkańskiego.

Na tej granicy między 1 stycznia 2025 r. a 22 lutego 2026 r. zatrzymano 428 obywateli państw trzecich, którzy przekroczyli ją nielegalnie z Niemiec do Polski, i 3 tys. 926 osób w drugą stronę. W tej ostatniej grupie było 607 cudzoziemców, którzy wcześniej nielegalnie przekroczyli granicę polsko-białoruską – 177 z nich zatrzymano jeszcze przed przekroczeniem granicy z Niemcami, a 430 osób po odmowie ich wpuszczenia przez służby niemieckie.

Nasi strażnicy od wejścia w życie rozporządzenia do 22 lutego 2026 r. odmówili wjazdu 468 cudzoziemcom – wynika z uzasadnienia projektu.

Niemcy tymczasowo przywróciły kontrolę na granicy polsko-niemieckiej 16 października 2023 r. i obecnie obowiązuje ona do 15 września 2026 r. Wcześniej Niemcy stosowały na obszarze przygranicznym kontrole punktowe wzdłuż szlaków nielegalnej migracji. (PAP)

