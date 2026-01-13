Posiedzenie RPP

We wtorek rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, która będzie decydować o wysokości stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego.

- Jeszcze w grudniu w wypowiedziach członków Rady Polityki Pieniężnej dominował przekaz, że na początku roku nastąpi pauza w jej działaniach. Jednak szacunkowe dane o inflacji w grudniu, podane przez GUS w Sylwestra, okazały się zaskoczeniem dla rynku. I w efekcie po Nowym Roku przedstawiciele RPP przyznawali, że na styczniowym posiedzeniu możliwa jest dyskusja o obniżkach stóp – powiedział PAP ekonomista ING Banku Śląskiego Adam Antoniak.

Inflacja

Ostatniego dnia grudnia 2025 r. GUS opublikował wstępny szacunek inflacji za ten miesiąc. Wynika z niego, że inflacja wyniosła 2,4 proc. w ujęciu rocznym, a więc była niższa niż w listopadzie, kiedy wyniosła 2,5 proc.

Decyzja RPP ws. stóp procentowych

- Naszym zdaniem bardziej prawdopodobna jest przerwa w obniżkach stóp, ale w ostatnim czasie komunikacja RPP nie szła w parze z decyzjami przez nią podejmowanymi, bo Rada zwykle była bardzo czuła na dane o inflacji – powiedział ekonomista ING BSK. – Dlatego nie wykluczamy, że RPP jednak stopy obniży a prawdopodobieństwo takiej decyzji szacujemy na 35 proc. – dodał.

Jego zdaniem jednak w dalszej części roku 2026 RPP wróci do obniżek stóp procentowych.

- Spodziewamy się w tym roku trzech obniżek stóp procentowych, w wyniku których stopa referencyjna NBP spadnie z obecnych 4 proc. do 3,25 proc. Niewykluczone, że cięć będzie więcej, jeśli inflacja okaże się niższa od przewidywań. Perspektywy inflacyjne są dobre, bo naszym zdaniem przynajmniej do połowy roku inflacja będzie poniżej celu NBP – powiedział Adam Antoniak.

Cel inflacyjny NBP wynosi 2,5 proc., z dopuszczalnym pasmem odchyleń po obu stronach o 1 pkt. proc.