Cięcia stóp procentowych w grudniu

"Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny zdecydowała o cięciu stóp procentowych w grudniu. Jest to dosyć zaskakujące, biorąc pod uwagę, że w poprzednich latach zazwyczaj w grudniu nie podejmowano decyzji o zmianie stóp procentowych. Tym razem było to podyktowane dosyć wyraźnym spadkiem inflacji" - powiedział ISBnews Stajniak.

Reklama

Inflacja w listopadzie

Inflacja za listopad spadła do poziomu 2,5% r/r, więc dokładnie do poziomu celu inflacyjnego, a osiągnięcie go pozwoliło na obniżenie stóp procentowych w tym roku aż o 175 punktów bazowych, przypomniał.

Dokąd dojdą stopy procentowe w Polsce?

"Rynek zastanawia się w tym momencie, dokąd dojdą stopy procentowe w Polsce. Prof. Glapiński sugerował, że może być to 3,5% lub 3,75%. Mamy tu zakres potencjału dwóch lub wyłącznie jednej obniżki w przyszłym roku. Sam prof. Glapiński wskazał na to, że najprawdopodobniej w I kwartale lub na pierwszych dwóch posiedzeniach RPP będziemy mieli utrzymanie stóp procentowych i dopiero w marcu, kiedy poznamy najnowsze projekcje inflacyjne oraz będziemy wiedzieć, co z inflacją po początku roku, RPP będzie miała większą pewność dotyczącą tego, co dalej robić ze stopami procentowymi" - wymienił analityk.

Wskazał, że pojawiają się też prognozy, które mówią, że niskie ceny energii i potencjalnie nowe, niższe taryfy doprowadzą do tego, że ogólna trajektoria inflacji będzie jeszcze niższa.

"Otworzyłoby to drogę do tego, aby stopy procentowe obniżać jeszcze mocniej. Na ten moment sytuacja gospodarcza w strefie euro i ogólnie w Unii Europejskiej nie wygląda najlepiej. Najnowsze dane PMI pokazują, że przemysł w gospodarce niemieckiej w dalszym ciągu ma się dosyć słabo, więc to nie sugeruje ożywienia gospodarczego, przynajmniej w pierwszej części 2026 roku. Nie powinno tu być zatem dodatkowej presji inflacyjnej, również w Polsce. Będzie szansa na to, żeby tych obniżek stóp procentowych w Polsce było jednak więcej niż jedna czy dwie" - zaznaczył Stajniak.

Stopy na poziomie 3 proc.?

W jego ocenie jest potencjał, aby stopy procentowe w przyszłym roku spadły nawet do 3%, co i tak pozostanie poziomem powyżej prognozowanej inflacji. Najnowsze projekcje inflacyjne sugerują, że inflacja pozostanie poniżej 3%.

"Polski złoty reaguje całkiem pozytywnie na to, że stopy procentowe są niższe. Jednak różnica w stopach procentowych między Polską a USA czy Polską a strefą euro pozostaje na korzyść Polski. Mamy cały czas realnie wysokie stopy procentowe, więc to jest pozytywne dla PLN. Cały czas mamy wysoki wzrost gospodarczy, polski złoty korzysta zatem na tej sytuacji. Potencjalny pokój na Ukrainie również powoduje umocnienie polskiej waluty. W efekcie USD/PLN jest w okolicy 3,60 oraz EUR/PLN przy 4,22. Biorąc pod uwagę, że złoty był jedną z najsilniejszych walut w 2025 roku w stosunku do USD, jest tu ryzyko ewentualnej korekty. Niemniej jeżeli EUR/USD miałby dojść w przyszłym roku do poziomu 1,20, to otwiera się przestrzeń, żeby USD/PLN spadł nawet w okolicę 3,50" - zakończył Stajniak.

(ISBnews)