Dane o inflacji za listopad 2025

W poniedziałek Główny Urząd Statystyczny zrewidował listopadową inflację CPI z 2,4 proc. r/r do 2,5 proc. r/r. Ceny towarów wzrosły w ubiegłym miesiącu o 1,4 proc. r/r, a usług o 5,3 proc. r/r, wobec odpowiednio 1,7 proc. r/r i 5,6 proc. r/r w październiku.

ING Bank Śląski: RPP na argumenty, by obniżyć stopy procentowe

Zdaniem ING Banku Śląskiego Rada Polityki Pieniężnej ma argumenty, by wznowić cykl łagodzenia polityki pieniężnej. Ekonomiści banku zwracają uwagę na wyraźny spadek inflacji bazowej, która według szacunków banku obniżyła się do 2,7 proc. r/r z 3 proc. r/r w październiku. Dezinflacja dotyczy zarówno towarów, jak i usług. W listopadzie spadły m.in. ceny turystyki zorganizowanej – w kraju o 1,6 proc. m/m, a za granicą o 3,4 proc. m/m.

Wśród czynników obniżających inflację ekonomiści ING Banku Śląskiego Rafał Benecki i Adam Antoniak wymieniają także spadki cen żywności, w tym mięsa, zwłaszcza drobiu, oraz owoców. Widoczne są również efekty importu niskich cen z zagranicy, w tym presja konkurencyjna ze strony Chin, co przekłada się na spadki cen m.in. mebli, sprzętu AGD i RTV oraz samochodów.

Zdaniem ING perspektywy inflacyjne rysują się korzystnie. Maleje presja ze strony płac na ceny usług. Dodano, że amerykański protekcjonizm zwiększa napływ tanich towarów z Chin do Europy i Polski. Wygasa szok energetyczny, a słaby dolar i stabilne ceny surowców energetycznych stabilizują ceny paliw - podsumowano.

Credit Agricole: Obniżki stóp procentowych w I kwartale 2026 roku

Presja inflacyjna stopniowo się zmniejsza, a w najbliższych kwartałach inflacja będzie utrzymywać się w okolicach celu NBP - uważają analitycy Credit Agricole. Ich zdaniem, w pierwszym kwartale 2026 r. Rada Polityki Pieniężnej może dokonać obniżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych.

Analitycy banku Credit Agricole, komentując te dane, zwrócili uwagę na czwarty z rzędu spadek dynamiki cen usług do 5,3 proc. rok do roku w listopadzie wobec 5,6 proc. w październiku. „Tym samym, choć tempo wzrostu cen usług nadal znacząco przewyższa tempo wzrostu cen towarów (1,4 proc. r/r w listopadzie), jego obniżenie sygnalizuje – wraz ze spadkiem inflacji bazowej – stopniowe zmniejszenie presji inflacyjnej” - podkreślili. Oczekują oni, że w kolejnych kwartałach inflacja ogółem kształtować będzie się w pobliżu celu Narodowego Banku Polskiego wynoszącego 2,5 proc. +/- 1 punkt procentowy.

Według ekspertów w IV kwartale 2026 r. inflacja przyspieszy do 3,3 proc., co wynikać będzie z efektów niskiej bazy dla cen żywności i paliw. „Ze względu na prognozowaną przez nas perspektywę przejściowego spadku inflacji poniżej celu inflacyjnego w I kw. 2026 r. (lokalne minimum równe 2,1 proc. w lutym) podtrzymujemy nasz scenariusz, zgodnie z którym RPP dokona jeszcze jednej obniżki stóp procentowych o 25 pb w I kw. 2026 r. Tym samym stopa referencyjna osiągnie swój docelowy poziom równy 3,75 proc.” - zaznaczyli.

„Ważnym czynnikiem oddziałującym w kierunku spadku inflacji była niższa dynamika cen w kategorii »żywność i napoje bezalkoholowe« (2,7 proc. w listopadzie wobec 3,4 proc. w październiku) - ocenili analitycy Credit Agricole. W tej kategorii, do obniżenia dynamiki, najbardziej przyczyniły się: ceny owoców i warzyw, co jest wynikiem klęski urodzaju; masła, z powodu nadprodukcji mleka wśród jego głównych światowych eksporterów oraz mięsa. Przeciwny wpływ na inflację ogółem miała natomiast wyższa dynamika cen w kategorii „nośniki energii” (2,7 proc. wobec 2,6 proc.). „Warto zwrócić uwagę, że podwyżka cen ciepła systemowego obserwowana po ich odmrożeniu w połowie br. była do tej pory ograniczona (0,1 proc. m/m w listopadzie oraz łącznie 3,7 proc. od września)” - dodali przedstawiciele banku.

Credit Agricole szacuje, że inflacja bazowa w listopadzie wyniosła 2,7 proc. rdr wobec 3 proc. w październiku, tym samym kształtując się na najniższym poziomie od listopada 2019 r. Miały się do tego przyczynić - zdaniem ekspertów - niższa dynamika cen w kategoriach „łączność”, „odzież i obuwie” oraz „wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego”.