GUS: Inflacja w listopadzie 2025
Poniżej wybrane składniki wskaźnika inflacji za listopad i październik 2025 r.:
|listopad
|listopad
|październik
|październik
|rdr
|mdm
|rdr
|mdm
|INFLACJA OGÓŁEM
|2,5
|0,1
|2,8
|0,1
|Inflacja towarów
|1,4
|0,1
|1,7
|-0,2
|Inflacja usług
|5,3
|0,0
|5,6
|0,3
|Żywność i napoje bezalkoholowe
|2,7
|0,1
|3,4
|0
|Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe
|7,1
|0,0
|7
|0,5
|Odzież i obuwie
|-2,1
|-0,5
|-1,1
|3,2
|Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii
|4,1
|0,1
|4,2
|0,4
|Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego
|-1,8
|-0,6
|-1,1
|-0,4
|Zdrowie
|5,0
|0,2
|4,9
|0
|Transport
|-2,3
|1,1
|-2,3
|0,3
|Łączność
|3,8
|0,1
|5,4
|0
|Rekreacja i kultura
|1,7
|-0,6
|2
|-1
|Edukacja
|6,1
|0,0
|6,2
|1,5
|Restauracja i hotele
|5,5
|0,2
|5,5
|0,1
|Inne towary i usługi
|1,0
|-0,1
|0,8
|-0,5
