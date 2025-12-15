Inflacja w listopadzie. GUS podał nowe dane. Te rzeczy podrożały najbardziej [TABELA]

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2025 r. wzrosły rdr o 2,5 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,1 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Wcześniej, w szybkim szacunku, GUS podawał, że CPI w listopadzie wyniósł 2,4 proc. rdr i 0,1 proc. mdm.