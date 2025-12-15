GUS: Inflacja w listopadzie 2025

Poniżej wybrane składniki wskaźnika inflacji za listopad i październik 2025 r.:

listopad listopad październik październik
rdr mdm rdr mdm
INFLACJA OGÓŁEM 2,5 0,1 2,8 0,1
Inflacja towarów 1,4 0,1 1,7 -0,2
Inflacja usług 5,3 0,0 5,6 0,3
Żywność i napoje bezalkoholowe 2,7 0,1 3,4 0
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 7,1 0,0 7 0,5
Odzież i obuwie -2,1 -0,5 -1,1 3,2
Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii 4,1 0,1 4,2 0,4
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego -1,8 -0,6 -1,1 -0,4
Zdrowie 5,0 0,2 4,9 0
Transport -2,3 1,1 -2,3 0,3
Łączność 3,8 0,1 5,4 0
Rekreacja i kultura 1,7 -0,6 2 -1
Edukacja 6,1 0,0 6,2 1,5
Restauracja i hotele 5,5 0,2 5,5 0,1
Inne towary i usługi 1,0 -0,1 0,8 -0,5

(PAP Biznes)