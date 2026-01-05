Przygotowania Danii na awarię płatności cyfrowych: płatności offline i gotówka

Bank Narodowy Danii wprowadził szczegółowe zalecenia mające na celu zapewnienie ciągłości płatności w przypadku awarii systemów cyfrowych. Kluczowym elementem tych przygotowań jest nakazanie wszystkim punktom usługowym w kraju umożliwienia przyjmowania płatności cyfrowych w trybie offline.

Kluczowe zalecenia i terminy

Płatności offline : Zgodnie z rekomendacją banku centralnego, terminale mają obsługiwać karty bankowe takie jak Dankort, Visa i Mastercard oraz aplikacje mobilne Apple Pay i Google Pay nawet wtedy, gdy systemy płatności przestaną działać. Takie transakcje będą wymagały weryfikacji za pomocą kodu PIN i mają stanowić główne zabezpieczenie na wypadek problemów informatycznych.

: Zgodnie z rekomendacją banku centralnego, terminale mają obsługiwać karty bankowe takie jak Dankort, Visa i Mastercard oraz aplikacje mobilne Apple Pay i Google Pay nawet wtedy, gdy systemy płatności przestaną działać. Takie transakcje będą wymagały weryfikacji za pomocą kodu PIN i mają stanowić główne zabezpieczenie na wypadek problemów informatycznych. Wdrożenie : Pierwsze sklepy mają być w pełni przystosowane do przyjmowania płatności offline do końca 2025 roku.

: Pierwsze sklepy mają być w pełni przystosowane do przyjmowania płatności offline do końca 2025 roku. Rekomendacje dla obywateli: Bank Centralny zaleca gospodarstwom domowym posiadanie co najmniej dwóch fizycznych kart bankomatowych różnych marek, a także znajomość alternatywnych metod płatności, takich jak przelewy na telefon.

Gotówka na wypadek kryzysu

Po raz pierwszy duński bank centralny określił minimalną kwotę gotówki, jaką każda osoba powinna posiadać na wypadek kryzysu. Jest to minimum 250 koron duńskich (około 33 euro) . Zaleca się posiadanie tej kwoty w mniejszych banknotach i monetach, aby ułatwić drobne zakupy i uniknąć problemów z wydawaniem reszty w przypadku awarii systemu.

Powody wprowadzenia zaleceń

• Awaria firmy Nets: Głównym impulsem była trzygodzinna awaria w lipcu, która dotknęła systemy firmy Nets (jednego z kluczowych dostawców rozwiązań cyfrowych), paraliżując możliwość płatności kartą i online w większości sklepów.

• Doświadczenia zagraniczne: Potrzebę przygotowania się na sytuacje kryzysowe dodatkowo podkreślają wydarzenia z innych krajów, w tym kwietniowe blackouty w Hiszpanii i Portugalii.

Reakcja detalisty

W odpowiedzi na te wyzwania, duży koncern handlowy Salling Group (właściciel sieci Netto, Bilka i Føtex) ogłosił plany modernizacji 50 sklepów. Celem jest zapewnienie im zdolności do funkcjonowania bez zasilania elektrycznego przez co najmniej dwa dni. Plan przewiduje również instalację alternatywnego zasilania oraz stworzenie magazynów z produktami pierwszej potrzeby, co ma zagwarantować bezpieczeństwo klientów i ciągłość sprzedaży.