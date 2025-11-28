Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali wzrostu cen w listopadzie o 2,6 proc. rdr i 0,2 proc. miesiąc do miesiąca.

Co podrożało w Polsce?

Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za listopad i październik 2025 r.:

listopad listopad październik październik
rdr mdm rdr mdm
INFLACJA OGÓŁEM 2,4 0,1 2,8 0,1
Żywność i napoje bezalkoholowe 2,7 0,1 3,4 0,0
Nośniki energii 2,7 0,1 2,6 0,6
Paliwa do prywatnych środków transportu -1,9 2,2 -1,8 1,0

Pełne dane o inflacji CPI w listopadzie GUS opublikuje 15 grudnia.