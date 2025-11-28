Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali wzrostu cen w listopadzie o 2,6 proc. rdr i 0,2 proc. miesiąc do miesiąca.
Co podrożało w Polsce?
Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za listopad i październik 2025 r.:
|listopad
|listopad
|październik
|październik
|rdr
|mdm
|rdr
|mdm
|INFLACJA OGÓŁEM
|2,4
|0,1
|2,8
|0,1
|Żywność i napoje bezalkoholowe
|2,7
|0,1
|3,4
|0,0
|Nośniki energii
|2,7
|0,1
|2,6
|0,6
|Paliwa do prywatnych środków transportu
|-1,9
|2,2
|-1,8
|1,0
Pełne dane o inflacji CPI w listopadzie GUS opublikuje 15 grudnia.