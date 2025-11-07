Inflacja i wzrost PKB w 2026 roku

W lipcowym „Raporcie o inflacji” NBP zakładał, że inflacja CPI w 2026 r. wyniesie 3,1 proc., a PKB wzrośnie w 2026 roku o 3,1 proc.

Projekcja inflacji i PKB stanowi jedną z przesłanek, na podstawie których Rada Polityki Pieniężnej podejmuje decyzje w sprawie stóp procentowych NBP.

Stopa bezrobocia

Bank centralny przewiduje, że w 2026 r. stopa bezrobocia BAEL wyniesie 2,8 proc., a płace wzrosną o 6,4 proc.

Zgodnie z publikacją NBP, po stabilizacji w II połowie 2025 r. stopy bezrobocia, w 2026 r. wraz z oczekiwanym przyspieszeniem dynamiki krajowego PKB nastąpi jej spadek.

„Znajduje to odzwierciedlenie w wynikach badań przedsiębiorstw, według których większy odsetek firm planuje zwiększyć niż zmniejszyć zatrudnienie w horyzoncie roku. W 2027 r., w ślad za wyhamowaniem tempa wzrostu gospodarczego, stopa bezrobocia nieznacznie wzrośnie. Skalę tego wzrostu będą ograniczać procesy demograficzne zmniejszające liczbę osób w wieku produkcyjnym” - wskazał NBP.

Zgodnie z tzw. centralną ścieżką projekcji stopa bezrobocia w 2026 r. wyniesie 2,8 proc., z 3 proc. w 2025 r. (według metodyki BAEL, badania aktywności ekonomicznej ludności), a w 2027 r. 2,9 proc.

„W latach 2026-2027 dynamika realnych wynagrodzeń spowolni, kształtując się średnio na poziomie zbliżonym do wzrostu wydajności pracy. Za takim scenariuszem przemawia założona w tym okresie mniejsza w porównaniu do lat wcześniejszych skala podwyżek płacy minimalnej. Jednocześnie wygaśnie wpływ na dynamikę wynagrodzeń wysokiej inflacji z lat 2022-2023, która z opóźnieniem była uwzględniania w mechanizmie ustalania płac” - zauważył bank centralny.

Wynagrodzenia

Według centralnej ścieżki projekcji w 2026 r. wynagrodzenia wzrosną o 6,4 proc., z 8,7 proc. w 2025 r., a w 2027 r. zwiększą się o 5,4 proc.

NBP zaznaczył, że prognozę spadku dynamiki wynagrodzeń wspierają wyniki Szybkiego Monitoringu NBP wskazujące na obniżenie w III kw. br. udziału przedsiębiorstw odczuwających presję płacową oraz zmniejszenie się średniej skali planowanej podwyżki w perspektywie roku.