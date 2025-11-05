Kiedyś oba kraje dzieliła przepaść

Polityk wysunął taką opinię, porównując obecny PKB na mieszkańca Wysp wynoszący 60 620 dol. z polskim PKB na mieszkańca – 50 378 dol. Dane takie podaje Bank Światowy.

Reklama

Jego zdaniem „dwie dekady temu przepaść między możliwościami zarobkowymi w Polsce i Wielkiej Brytanii była ogromna”. Przywołał on dane liczbowe wskazujące, że wówczas PKB Wielkiej Brytanii na mieszkańca wynosił 39 228 dol., podczas gdy w Polsce 13 936 dol. Jenrick przypomniał, że wtedy „Polacy z wyższym wykształceniem i kwalifikacjami byli skłonni podejmować się prac fizycznych w Wielkiej Brytanii (…), gdyż wiązało się to z kwestiami finansowymi”.

Torys zwrócił uwagę, że od 2008 r. PKB Wielkiej Brytanii na mieszkańca rósł średnio o 0,7 proc. rocznie, gdy „od 30 lat Polska cieszy się najdłuższym, nieprzerwanym okresem wzrostu gospodarczego w historii Europy (pomijając krótki epizod związany z pandemią COVID-19)”.

Co wpłynęło na sukces Polski?

Według brytyjskiego polityka za sukcesem polskiej gospodarki stoi m.in. przejście w okresie transformacji na dynamiczną gospodarkę wolnorynkową, 19-procentowa stawka podatku dochodowego od osób prawnych, uproszczone prawo podatkowe czy tworzenie specjalnych stref ekonomicznych.

Jednym z efektów tych działań jest według Jenricka niska stopa bezrobocia w Polsce, wynosząca ok. 3 proc., w porównaniu z 4,8 proc. w Wielkiej Brytanii.

W ocenie parlamentarzysty „polscy przywódcy podjęli rozsądne decyzje w długofalowym interesie kraju. Odrzucili drogę stagnacji i przyjęli ustalony sposób myślenia”.

Jego zdaniem brytyjscy przywódcy i instytucje „wpadli w samozadowolenie w związku z osiągniętym przez nich sukcesem”. „Uważali sukces za coś oczywistego, a nie zasłużonego, i oddawali się wygodom, na które kraj nie mógł sobie pozwolić. Jakże się mylili” – podsumował polityk.

Z Londynu Marta Zabłocka