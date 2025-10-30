Wzrost PKB w III kwartale 2025 r.

Produkt Krajowy Brutto (PKB) wyrównany sezonowo wzrósł o 0,2% kw/kw w strefie euro i o 0,3% w całej Unii Europejskiej w III kw. 2025 r., wynika ze wstępnych danych urzędu statystycznego Eurostat.

Reklama

Porównanie z konsensusem rynkowym

Konsensus rynkowy dla strefy euro zakładał brak zmiany w ujęciu kwartalnym.

W ujęciu rocznym PKB wyrównany sezonowo wzrósł o 1,3% w III kw. br. w strefie euro i o 1,5% w całej UE. Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 1,2% wzrostu w tym ujęciu.