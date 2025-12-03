Stopy procentowe w dół

„Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt proc. do poziomu: stopa referencyjna 4 proc. w skali rocznej; stopa lombardowa 4,50 proc. w skali rocznej; stopa depozytowa 3,50 proc. w skali rocznej; stopa redyskontowa weksli 4,05 proc. w skali rocznej; stopa dyskontowa weksli 4,10 proc. w skali rocznej” - poinformował bank centralny.

NBP dodał, że obniżki stóp wejdą w życie w czwartek, 4 grudnia.

Była to szósta obniżka stóp procentowych w tym roku. Od początku roku stopy banku centralnego spadły łącznie o 1,75 pkt proc. Główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, została obniżona z 5,75 proc. do 4 proc.

Ile wynoszą stopy procentowe po obniżce?

•stopa referencyjna 4,00% w skali rocznej;

•stopa lombardowa 4,50% w skali rocznej;

•stopa depozytowa 3,50% w skali rocznej;

•stopa redyskontowa weksli 4,05% w skali rocznej;

•stopa dyskontowa weksli 4,10% w skali rocznej.