Ryczałt energetyczny 2026. Ponad 330 zł dodatku co miesiąc. Komu ZUS wypłaci pieniądze?

Ryczałt energetyczny to miesięczne świadczenie pieniężne, które ma na celu wsparcie finansowe w pokryciu kosztów energii, gazu lub ogrzewania. Jest wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) jako dodatek do emerytury lub renty.

Czym jest ryczałt energetyczny?

To świadczenie mające złagodzić skutki kosztów utrzymania domu. Przysługuje ściśle określonym grupom emerytów i rencistów. Co ważne, prawo do ryczałtu mogą nabyć także wdowy i wdowcy po osobach uprawnionych. Świadczenie jest całkowicie zwolnione z podatku dochodowego.

Komu przysługuje ryczałt energetyczny?

Pieniądze z ZUS mogą otrzymać:

Kombatanci i inne osoby uprawnione (np. osoby represjonowane).

Żołnierze zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz zakładach pozyskiwania rud uranowych i batalionach budowlanych.

Wdowy lub wdowcy - emeryci i renciści pozostali po kombatantach i osobach uprawnionych.

Wdowy po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, o ile pobierają emeryturę lub rentę.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Aby otrzymać dodatek, należy złożyć wniosek ZUS-ERK wraz z dokumentacją potwierdzającą status:

Decyzja Szefa Urzędu do spraw Kombatantów - potwierdzająca okresy działalności kombatanckiej lub status członka rodziny.

Zaświadczenie z Wojskowego Centrum Rekrutacji (dawne WKU) - w przypadku żołnierzy przymusowo zatrudnionych.

Ile wynosi ryczałt energetyczny w 2026 roku?

Zgodnie z najnowszym komunikatem Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, od 1 marca 2026 roku kwota ryczałtu energetycznego wynosi 336,16 zł. Świadczenie jest waloryzowane co roku w marcu, więc podana kwota będzie obowiązywać do końca lutego 2027 roku.