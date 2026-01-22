Przeciętne wynagrodzenie w grudniu 2025 roku

Poniżej dane za grudzień i ich odniesienie do konsensusów PAP Biznes.

Reklama

w PLN zmiana rdr (w proc.) zmiana mdm (w proc.) WYNAGRODZENIE w XII 9583,31 8,6 5,6 konsensus PAP na XII 6,9 3,9 dane za XI 7,1 2,4 w tys. zmiana rdr (w proc.) zmiana mdm (w proc.) ZATRUDNIENIE w XII 6410,3 -0,7 -0,1 konsensus PAP na XII -0,7 -0,1 dane za XI -0,8 0,1

Reklama

Reklama

Pekao: Wzrost wynagrodzeń w grudniu to efekt świątecznych premii [KOMENTARZ]

Grudniowy wzrost wynagrodzeń znacznie powyżej oczekiwań był – w ocenie analityków Banku Pekao – w dużej mierze efektem hojnych premii świątecznych, które powinny wygasnąć w styczniu. Bank wskazał jednocześnie na stagnację na rynku pracy i spodziewa się wyraźnego hamowania dynamiki płac w 2026 roku.

Mimo silnego grudniowego zaskoczenia Bank Pekao podtrzymuje ocenę, że w 2026 roku dynamika wynagrodzeń wyraźnie wyhamuje. Bank wskazuje, że tzw. miękkie dane dotyczące presji płacowej oraz planowanych przez pracodawców podwyżek sygnalizują kontynuację trendu spadkowego. Dodatkowo popyt na pracę systematycznie słabnie i znajduje się obecnie na poziomach notowanych ostatnio w 2017 roku. W efekcie Pekao spodziewa się spadku dynamiki płac poniżej 6 proc. w 2026 roku.

Ekonomiści banku oceniają, że w zakresie zatrudnienia grudniowe dane nie przyniosły zaskoczenia. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw spadło o 0,7 proc. r/r wobec -0,8 proc. w listopadzie. Poprawa dynamiki była – według banku – w dużej mierze efektem niskiej bazy sprzed roku, gdy grudzień 2024 przyniósł wyjątkowo głęboki spadek liczby etatów. W ujęciu miesięcznym w grudniu liczba etatów obniżyła się o 4 tys.

Cały 2025 rok Pekao podsumowuje jako okres stagnacji rynku pracy. Zatrudnienie spadło łącznie o 45 tys. etatów, wobec 62 tys. rok wcześniej i 35 tys. dwa lata wcześniej. Zdaniem banku taka sytuacja – umiarkowane spadki zatrudnienia przy słabnącym popycie na pracę – będzie utrzymywać się także w bieżącym roku.