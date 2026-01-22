Przeciętne wynagrodzenie w grudniu 2025 roku
Poniżej dane za grudzień i ich odniesienie do konsensusów PAP Biznes.
|w PLN
|zmiana rdr (w proc.)
|zmiana mdm (w proc.)
|WYNAGRODZENIE w XII
|9583,31
|8,6
|5,6
|konsensus PAP na XII
|6,9
|3,9
|dane za XI
|7,1
|2,4
|w tys.
|zmiana rdr (w proc.)
|zmiana mdm (w proc.)
|ZATRUDNIENIE w XII
|6410,3
|-0,7
|-0,1
|konsensus PAP na XII
|-0,7
|-0,1
|dane za XI
|-0,8
|0,1
Pekao: Wzrost wynagrodzeń w grudniu to efekt świątecznych premii [KOMENTARZ]
Grudniowy wzrost wynagrodzeń znacznie powyżej oczekiwań był – w ocenie analityków Banku Pekao – w dużej mierze efektem hojnych premii świątecznych, które powinny wygasnąć w styczniu. Bank wskazał jednocześnie na stagnację na rynku pracy i spodziewa się wyraźnego hamowania dynamiki płac w 2026 roku.
Mimo silnego grudniowego zaskoczenia Bank Pekao podtrzymuje ocenę, że w 2026 roku dynamika wynagrodzeń wyraźnie wyhamuje. Bank wskazuje, że tzw. miękkie dane dotyczące presji płacowej oraz planowanych przez pracodawców podwyżek sygnalizują kontynuację trendu spadkowego. Dodatkowo popyt na pracę systematycznie słabnie i znajduje się obecnie na poziomach notowanych ostatnio w 2017 roku. W efekcie Pekao spodziewa się spadku dynamiki płac poniżej 6 proc. w 2026 roku.
Ekonomiści banku oceniają, że w zakresie zatrudnienia grudniowe dane nie przyniosły zaskoczenia. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw spadło o 0,7 proc. r/r wobec -0,8 proc. w listopadzie. Poprawa dynamiki była – według banku – w dużej mierze efektem niskiej bazy sprzed roku, gdy grudzień 2024 przyniósł wyjątkowo głęboki spadek liczby etatów. W ujęciu miesięcznym w grudniu liczba etatów obniżyła się o 4 tys.
Cały 2025 rok Pekao podsumowuje jako okres stagnacji rynku pracy. Zatrudnienie spadło łącznie o 45 tys. etatów, wobec 62 tys. rok wcześniej i 35 tys. dwa lata wcześniej. Zdaniem banku taka sytuacja – umiarkowane spadki zatrudnienia przy słabnącym popycie na pracę – będzie utrzymywać się także w bieżącym roku.